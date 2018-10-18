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/Диета и фитнес

Сексуальная украинская ведущая поделилась полезным секретом о фитнесе

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Популярная украинская ведущая Валерия Крук рассказала о том, чем нужно руководствоваться при выборе персонального тренера. Она отметила, что этот вопрос очень деликатный и требует особого подхода.

Кроме советов девушка опубликовала на своей странице в Instagram яркое фото в купальнике.

Сексуальная украинская ведущая поделилась полезным секретом о фитнесе
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"Обязательно поинтересуйтесь у руководства клуба или у самого тренера какой у него опыт работы непосредственно с клиентами. Плюс я обращаю внимание насколько долго тренер работает именно в этом клубе, потому что частые перемены места работы "не говорят" о профессионализме", - написала Крук.

Она отметила, что следует обращать внимание на сертификацию тренера и профессионализм.

🔴 Подробная инструкция : чем нужно руководствоваться при выборе персонального тренера в спорт зале! По Вашим заявкам!!! ⠀ Вопрос очень деликатный и требует особого подхода.... ⠀ ✅Сертификация. Довольно скользкий критерий... В силу возрастания в последнее время популярности здорового образа жизни, открывается огромное количество тренажёрных залов. В связи с этим, возрастает спрос на фитнес-услуги и сертификаты тренерам "оформляются" часто за очень символические суммы...) и, по правде говоря, в настоящее время, чтобы стать фитнес инструктором, не обязательно иметь лицензию и проходить сертификацию. ⠀ ✅Обязательно поинтересуйтесь у руководства клуба или у самого тренера какой у него опыт работы непосредственно с клиентами. Плюс я обращаю внимание насколько долго тренер работает именно в этом клубе, потому что частые перемены места работы "не говорят" о профессионализме. ✅Профессионализм. Тренер обязан выявить Ваш уровень подготовленности, Ваше состояние здоровья, для того, чтобы составить адаптированную конкретно под Ваши нужды программу тренировок и питания. Поэтому он должен задавать Вам вопросы. Также тренер должен владеть специальными терминами , которые возможно Вам в начале и не будут понятны. ( гликоген, трапеция, иннервация волокон и т п), разберётесь позже) Продолжение в следующем посте❗️❗️❗️

Публикация от Валерия Крук (@valeriyakruk)

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинская ведущая поделилась секретом обольщения мужчин.

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