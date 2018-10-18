Сексуальная украинская ведущая поделилась полезным секретом о фитнесе

Популярная украинская ведущая Валерия Крук рассказала о том, чем нужно руководствоваться при выборе персонального тренера. Она отметила, что этот вопрос очень деликатный и требует особого подхода.

Кроме советов девушка опубликовала на своей странице в Instagram яркое фото в купальнике.

"Обязательно поинтересуйтесь у руководства клуба или у самого тренера какой у него опыт работы непосредственно с клиентами. Плюс я обращаю внимание насколько долго тренер работает именно в этом клубе, потому что частые перемены места работы "не говорят" о профессионализме", - написала Крук.

Она отметила, что следует обращать внимание на сертификацию тренера и профессионализм.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинская ведущая поделилась секретом обольщения мужчин.