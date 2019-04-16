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Секс-символ украинских женщин: проект "Зважені та щасливі" удивил новым тренером

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В девятом сезоне популярного проекта на телеканале "СТБ" "Зважені та щасливі" появился новый тренер. Им станет экс-звезда шоу "Холостяк" и "Танці з зірками" Иракли Макацария.

Вторым тренером станет Марина Боржемская, бывшая жена боксера Вячеслава Узелкова. Звездный фитнес-тренер Анита Луценко будет ведущей шоу. Об этом сообщила пресс-служба телеканала "СТБ".

Также в девятый сезон "Зважених" возвращается и известный диетолог Светлана Фус, которая участвовала в нескольких предыдущих сезонах. К тому же теперь с участниками проекта будет работать и профессиональных психолог – эксперт проектов "СТБ" Анна Кушнерук.

Марина Боржемская, Анита Луценко и Иракли Макацария,

Марина Боржемская, Анита Луценко и Иракли Макацария,

СТБ

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"Мы кастинговали многих мужчин-тренеров. Но в определенный момент остановились на человеке, который идеально подходит под концепцию этого сезона. Иракли не просто всем известный "холостяк" "СТБ", кинопродюсер и обаятельный мужчина. Он как никто другой ассоциируется со спортом, а свое идеальное тело он создал сам", – прокомментировали на канале выбор нового тренера.

Диетолог Светлана Фус

Диетолог Светлана Фус

СТБ

Психолог Анна Кушнерук

Психолог Анна Кушнерук

СТБ

Отметим, что премьера девятого сезона шоу "Зважені та щасливі" состоится осенью 2019 года.

Как сообщалOBOZREVATEL, в прошлом, восьмом сезоне проекта "Зважені та щасливі" победу одержала команда "красных" — Олег и Богдан Буряки, подопечные Марины Боржемской. Отец и сын на двоих потеряли 144 килограмма, что составило 44,17% от общей массы тела.

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Персоны
Анита ЛуценкоИракли МакацарияМарина Боржемская-Узелкова
Тег
Зважені та щасливі
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