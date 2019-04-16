Секс-символ украинских женщин: проект "Зважені та щасливі" удивил новым тренером

В девятом сезоне популярного проекта на телеканале "СТБ" "Зважені та щасливі" появился новый тренер. Им станет экс-звезда шоу "Холостяк" и "Танці з зірками" Иракли Макацария.

Вторым тренером станет Марина Боржемская, бывшая жена боксера Вячеслава Узелкова. Звездный фитнес-тренер Анита Луценко будет ведущей шоу. Об этом сообщила пресс-служба телеканала "СТБ".

Также в девятый сезон "Зважених" возвращается и известный диетолог Светлана Фус, которая участвовала в нескольких предыдущих сезонах. К тому же теперь с участниками проекта будет работать и профессиональных психолог – эксперт проектов "СТБ" Анна Кушнерук.

Марина Боржемская, Анита Луценко и Иракли Макацария, СТБ

"Мы кастинговали многих мужчин-тренеров. Но в определенный момент остановились на человеке, который идеально подходит под концепцию этого сезона. Иракли не просто всем известный "холостяк" "СТБ", кинопродюсер и обаятельный мужчина. Он как никто другой ассоциируется со спортом, а свое идеальное тело он создал сам", – прокомментировали на канале выбор нового тренера.

Диетолог Светлана Фус СТБ

Психолог Анна Кушнерук СТБ

Отметим, что премьера девятого сезона шоу "Зважені та щасливі" состоится осенью 2019 года.

Как сообщалOBOZREVATEL, в прошлом, восьмом сезоне проекта "Зважені та щасливі" победу одержала команда "красных" — Олег и Богдан Буряки, подопечные Марины Боржемской. Отец и сын на двоих потеряли 144 килограмма, что составило 44,17% от общей массы тела.

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