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"Секс": полуголая Канделаки сверкнула роскошной фигурой

1.8т Читать материал на украинском

Известная российская телеведущая и продюсер Тина Канделаки показала поклонникам, как держит себя в форме и худеет.

В своем Instagram-сторис она обнародовала ролик, продемонстрировав роскошную фигуру в слитном купальнике во время тренировки в зале.

"Секс, да?" – спросила она у своего тренера. В частности, звезда показала, как выполняет приседание с выпадом, держа на плечах груз.

Тина Канделаки в купальнике

Тина Канделаки в купальнике

instagram/tina_kandelaki

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Тренер, в свою очередь, говорит Канделаки, что она выглядит сексуально. На кадрах также можно разглядеть татуировку на бедре телеведущей.

Тем временем, Канделаки решила провести опрос среди поклонников. "Секси-купальник – это слитный или раздельный".

Тина Канделаки с тренером в спортзале

Тина Канделаки с тренером в спортзале

instagram/tina_kandelaki - сторис

Канделаки делает приседания

Канделаки делает приседания

instagram/tina_kandelaki - сторис

Тина Канделаки в купальнике занимается в спортзале

Тина Канделаки в купальнике занимается в спортзале

instagram/tina_kandelaki - сторис

Канделаки в спортзале

Канделаки в спортзале

instagram/tina_kandelaki

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Канделаки поделилась с поклонником откровенным снимком. На нем звезда позировала в топе с очень глубоким декольте, из которого чуть не выпала грудь.

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Персона
Тина Канделаки
Место
Россия
Теги
Фитнес похудение шоу-бизнес
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