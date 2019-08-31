"Секс": полуголая Канделаки сверкнула роскошной фигурой

Известная российская телеведущая и продюсер Тина Канделаки показала поклонникам, как держит себя в форме и худеет.
В своем Instagram-сторис она обнародовала ролик, продемонстрировав роскошную фигуру в слитном купальнике во время тренировки в зале.
"Секс, да?" – спросила она у своего тренера. В частности, звезда показала, как выполняет приседание с выпадом, держа на плечах груз.
Тина Канделаки в купальнике
instagram/tina_kandelaki
Тренер, в свою очередь, говорит Канделаки, что она выглядит сексуально. На кадрах также можно разглядеть татуировку на бедре телеведущей.
Тем временем, Канделаки решила провести опрос среди поклонников. "Секси-купальник – это слитный или раздельный".
Тина Канделаки с тренером в спортзале
instagram/tina_kandelaki - сторис
Канделаки делает приседания
instagram/tina_kandelaki - сторис
Тина Канделаки в купальнике занимается в спортзале
instagram/tina_kandelaki - сторис
Канделаки в спортзале
instagram/tina_kandelaki
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Канделаки поделилась с поклонником откровенным снимком. На нем звезда позировала в топе с очень глубоким декольте, из которого чуть не выпала грудь.
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