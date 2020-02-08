ЛИШНИЙ ВЕС У ЖЕНЩИНЫ ИГРАЕТ БОЛЬШУЮ РОЛЬ В ВОСПРИЯТИИ СВОЕЙ СЕКСУАЛЬНОСТИ. Не у всех, конечно, но для большинства красавиц лишний вес становиться камнем преткновения в интимной жизни.

Причины, по которым так происходит?

ТВОЕ восприятие тела в том или ином весе.

Комплексы, которые появляются при наличии лишних складок и целлюлита.

Неуверенность в себе. Только в том случае, если ты зациклена именно на себе, а не на партнере.

Мысли, что ты некрасивая и больше не нравишься своему мужчине.

Вообще очень много девушек, когда поправляются начинают стесняться своего тела и одевать балахонистые вещи. Красивое кружевное белье прячется далеко в шкаф к лучшим временам и более упругому телу. А самое интересное, что от просторных уютных вещей тоже можно поправиться. Об этом я писала ранее.

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КАК ВСЕ ВИДЯТ МУЖЧИНЫ?

Мужчины воспринимают женщину целостно. Ее фигуру, волосы, речь, манеру поведения, сексуальную энергию. Мужчина либо хочет женщину либо нет. И не имеет значения есть ли у нее там пару лишних складок или нет.

Кто-то любит стройных, кто-то пухленьких. Идеальных женщин нет и мужчин тоже.

Мы живём в мире, где навязывается стандартизированная красота, отретушированная фотошопом. В реальном мире такого нет.

Поэтому сходи в салон красоты, одень новое платье и нижнее белье. Организуй себе и своему людимому незабываемый вечер.

ЧТО ТЫ ПОЛУЧИШЬ?

Чем активнее половая жизнь – тем тело станет лучше выглядеть.

Повысится уровень гормона счастья.

Продлится молодость.

Кожа станет более упругой.

Потеряешь калории.

Сон будет крепкий.

ЧТО ТЫ ТЕРЯЕШЬ?

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