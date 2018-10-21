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/Блоги - Диета и фитнес

Фиалкова Татьяна
Фиалкова Татьяна
Врач терапевт, диетологВсе статьи автора

Секрет хорошего настроения: скажем нет депрессии!

Самый важный гормон, который играет роль в формировании хорошего настроения -серотонин.

С низким уровнем серотонина в организме связаны: рассеянность, тревожность, пессимизм, нетерпеливость, раздражительность, нарушение сна и тяга к сладостям.

Даже самый добрый человек на фоне дефицита серотонина может превратиться в крайне неприятную личность❗️

Снижает уровень серотонина:

•дефициты ряда аминокислот, жиров, витаминов, микроэлементов.

•избыток алкоголя, кофеина и никотина.

•избыток простых углеводов (мучного, сахара в первую очередь).

Депрессии - это симптом, а не самостоятельное заболевание❗️прежде чем посмотреть в сторону антидепрессантов (об их вреде позже), нужно найти физиологическую первопричину депрессивного состояния.

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Причина может скрываться в нарушении работы гормональной системы (гипотиреоз, надпочечники, инсулинорезистентность), кишечной интоксикации (кандидоз, паразитарные, грибковые и микробные метаболиты), пищевые непереносимости и аллергии (целиакия, напр.), дефицит нутриентов (вит.Д, цинка, магния и др.), хронические вирусные инфекции, приём некоторых медикаментов (напр., КОК и антигистаминные) и др. причины.

Особо хочется отметить роль дисбиоза кишечника в развитии депрессивного состояния. патогенные бактерии жкт нарушают метаболизм серотонина и приводят к развитию тревожного поведения, так как через систему нервных связей приводят в активацию участки головного мозга, ответственные за развитие страха и тревоги❗️

Кто подметил из вас, насколько поменялось психологическое состояние с переходом на более здоровый рацион?))

Это все работа дружественной микрофлоры, которая любит нас просто так.

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Автор
Фиалкова ТатьянаФиалкова Татьяна
Место
Украина
Объекты
питаниедиета
Источник
Источник:Facebook Татьяны Фиалковой
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