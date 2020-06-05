Сбросивший 25 кг мужчина рассказал о главной ошибке в похудении

57-летний американец Нейт Морган, сбросивший 25 килограммов, объяснил ошибку, которая мешала ему похудеть.

Его историю опубликовало издание Runner’s World. По словам мужчины, он начал набирать вес, когда ушел в отставку после службы в Военно-воздушных силах.

"Я обленился, у меня появились дурные привычки в том, что касается питания, к тому же я курил", – рассказал Нейт.

Нейт Морган Фото: healthyfreshrecipes.com

Решение похудеть он принял, когда его вес достиг 110 килограммов. Морган начал бегать: сначала получалось медленно, его мучила одышка, но мужчина не сдавался. Уже через 6 месяцев американец сбросил 18 килограммов. После этого его вес остановился.

Нейт Морган до и после похудения Фото: runnersworld.com

Спустя время Морган понял ошибку, которая мешала ему похудеть. Оказалось, дело было в неверной диете.

"Мой вес остановился на 90 килограммах и перестал уменьшаться. Оказалось, что дальнейшему похудению мешала неверная диета. Заменив сладости и фастфуд фруктами, овощами, куриным мясом и рыбой, я продолжил худеть и теперь вешу 83 килограмма... Сбросив такой вес, я чувствую себя потрясающе. Могу носить хорошую одежду и выглядеть в ней именно так, как мне хочется", – подытожил 57-летний американец.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, как австралийка смогла похудеть вдвое благодаря регулярным занятиям спортом и специальной диете.

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