Сбросила 43 кг: известный визажист раскрыла секрет похудения

Известный визажист Гоар Аветисян, которая похудела на 43 килограмма, рассказала как ей удалось скинуть лишний вес.

Так, девушка отказалась от множества продуктов. Она отметила, что первые 10 кг "ушли" буквально за 10 дней. Фото и видео с результатами она показывает на своей странице в социальной сети Instagram.

instagram.com/goar_avetisyan

"Минус 43 кг, поскорее бы еще минус 30", — отметила девушка в описании к фото, которое демонстрирует изменения в ее фигуре.

Чтобы похудеть Аветисян ограничила употребление жирной пищи, отказалась от фастфуда и сладких газированных напитков. Она в большом количестве ест продукты, которые богаты клетчаткой: фрукты и овощи.

instagram.com/goar_avetisyan

instagram.com/goar_avetisyan

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог Наталья Кошкина перечислила топ-5 ошибок, которые мешают скинуть лишний вес.

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