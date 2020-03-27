Самые популярные диеты в СССР: как худели советские женщины

Хорошая фигура - мечта многих девушек. Для этого в 2020 году они могут заниматься в комфортных тренажерных залах, посещать массажистов и даже пользоваться услугами пластических хирургов. В СССР большинство женщин не имели такой возможности и были вынуждены придерживаться строгих диет, чтобы поддерживать себя в форме.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о трех самых популярных диетах, которыми пользовались советские женщины.

Диета Орловой

Сразу после выхода в свет мюзикла "Веселые ребята", где главную роль сыграла Любовь Орлова все советские женщины начали восхищаться ее фигурой.

Вскоре появилась диета имени актрисы.

Первый вариант диеты был очень экстремальным: двухразовое питание, где на завтрак разрешалось съесть небольшой кусочек хлеба и два сваренных вкрутую яйца. В обед разрешалось немного овощей и до 200 граммов мяса.

После диета стала более щадящей:

В день нужно было есть 4−5 раз. В рационе диеты полностью отсутствовали мясо и рыба. Под строгим запретом было жареное и жирное.

Каши ели только с утра. В обед – овощные супы. На полдник – немного молочных продуктов, свежих овощей с зеленью. Вечером – фрукты. Если вдруг в конце дня появлялось чувство голода, можно выпить стакан бульона.

Диета "Стол № 8"

Диета "Стол № 8" предназначалась для лечения ожирения. Согласно программе, советские диетологи предлагали потребление до 1800 калорий в сутки. Для этого сократили продукты, содержащие углеводы и жиры. Кроме того, блюда почти не приправляли.

По диете нельзя есть жареные продукты, их заменяли тушеные блюда. Можно было также варить и запекать.

Диета на петрушке

Эта диета была популярна в 60-е годы. Ее длительность - 1,5 месяца: три дня диеты, две недели обычного питания, но с ограничением соли, сахара и хлеба, затем три дня диеты – три недели привычного рациона снова.

При таком режиме питания разрешалось употреблять только яйца, сыр, творог, отварное мясо – и в большом количестве тертый корень сырой петрушки, который обладает сильным мочегонным эффектом и помогает при отеках.

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