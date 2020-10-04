Самое важное – понимать, ради чего мы занимаемся и худеем, – Иракли Макацария

С наступлением первых осенних холодов у многих людей возобновляется желание посещать спортивные залы, активно тренироваться и "похудеть или накачаться к Новому году". Действительно, закончился период летних отпусков и отдыха, а погодные условия не способствуют комфортным занятиям на улице.

У тех, кто впервые пришел в спортзал после длительного перерыва часто возникает масса вопросов: как правильно вернуться к тренировкам, чтобы не навредить здоровью, как возобновить свою форму и как наладить режим питания без стресса для организма. OBOZREVATEL пообщался с популярным украинским телеведущим и тренером проекта "Зважені та щасливі" и программы WOWBODY gym Иракли Макацарией и узнал, как грамотно возобновить физическую форму, худеть, а главное – делать все это с удовольствием и пользой.

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Иракли Макацария рассказал, как возобновить тренировки в зале. Пресс-служба

– Что стоит учитывать, когда возвращаешься в тренажерный зал после длительного перерыва?

– Очень важно понимать в какой физической готовности находится наше тело. После длительной паузы очень важно медленно разогревать и подготавливать организм для нагрузок. Все надо делать постепенно.

– Как правильно увеличивать физическую нагрузку, чтобы достичь результата и не навредить самому себе?

– По возвращению в зал очень часто мы испытываем желание быстро прийти в нашу идеальную форму. Но нужно помнить, что все нагрузки нужно тщательно анализировать, планировать и применять к действию. Я бы рекомендовал тренировать все группы мышц первые пару недель для того, чтобы они пришли в необходимый тонус.

Иракли Макацария поделился советами. Пресс-служба

– Каких правил следует придерживаться, чтобы тренировки в зале были максимально успешными?

– Очень важно понимать какую цель вы преследуете и какой системой вы тренируетесь. Консультация с тренером – всегда хорошая идея, если вы не уверены что и как делать. Для успешных результатов очень важно придерживаться здорового рациона пищи и правильного восстановления.

– В чем особенность программы для тренажерного зала WOWBODY gym? Какие преимущества, по сравнению с обычными тренировками в фитнес-зале?

– В нашей онлайн-программе WOWBODY gym я не просто знакомлю с техникой выполнения упражнений, но и даю четкие инструкции. Весь комплекс: тренировки, схемы питания, мотивация, еженедельный контроль, продуман до мелочей для того, чтобы проведенное время в зале принесло соответствующие результаты.

Макацария стал тренером программы WOWBODY gym. Пресс-служба

– Какие секреты и приемы вы используете в тренировках для спортзала онлайн?

– Главный секрет достижения хороших результатов – это эффективно потраченное время в зале с использованием правильных упражнений.

– Как мотивировать себя и не бросить занятия после первой крепатуры?

– Мы должны понимать, что любой результат – это плод наших усердных тренировок. Самое важное – понимать ради чего мы занимаемся спортом, какова наша истинная цель и что мы готовы сделать ради достижения этой цели. А крепатура – это лишь подтверждение того, что мы на один шаг ближе к нашему конечному результату.

Иракли Макацария поделился советами о тренировках в спортзале. Пресс-служба

Отметим, Иракли Макацария – украинский кинопродюсер, телеведущий, а также участник ряда популярных проектов на телевидении. В частности, популярность среди телезрителей Украины он обрел после участия в шоу "Холостяк" (6 сезон, 2016 год). Также Иракли принял участие в популярном шоу "Танці з зірками" (2018 год), где занял почетное третье место. В 2019 году Макацария стал тренером программы "Зважені та щасливі".

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