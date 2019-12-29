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29 декабря • обновлено в 07:22
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Самая толстая девочка в мире сбросила 145 кг: удивительная история и фото

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Американка Джессика Леонард, которая в 2002 году, будучи 7-летним ребенком, была признана самой толстой в мире малышкой, сумела похудеть на 145 кг и изменить свою жизнь.

Эту историю из года в год рассказывают американские СМИ. В сети можно увидеть множество фото девочки до и после перевоплощения. Как выяснилось, девочка родилась здоровым ребенком, но так как мама кормила ее всяческими фаст-фудами, она начала резко набирать вес. В 7-летнем возрасте ребенок уже весил более 200 килограммов. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

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Джессика Леонард до похудения

Джессика Леонард до похудения

Скриншот с видео

"Я просто не могла отказать своей малышки и поэтому покупала все, что она просила. А если пыталась отказать, то дочка закатывала истерики", – говорит мать.

После этого они обратились в программу Мори Повича за помощью, и историю Джессики узнали все США. Над похудением малышки начали работать лучшие медики страны. Сначала ей запретили употреблять жирную и сладкую пищу, а также разработали комплекс физических упражнений.

Джессика Леонард похудела на 145 кг

Джессика Леонард похудела на 145 кг

Спустя год, благодаря таким мерам, Джессика сбросила 145 килограммов. Сейчас ей 24 года. Она стройная, молодая красавица, которая занимается гимнастикой.

Джессика Леонард (справа)

Джессика Леонард (справа)

Как сообщал OBOZREVATEL, женщина из Южной Кореи похудела на 40 кг после родов и ушла от мужа, который называл ее некрасивой.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Место
США
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