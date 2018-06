Самая полезная диета: эксперты назвали 4 главных преимущества

Новые исследования, изучающие влияние растительной диеты на здоровье человека, показали многочисленные преимущества отказа от мясных продуктов.

Результаты исследований были представлены на первом собрании Американского общества питания, которое проходило в Бостоне, США. Среди основных плюсов, которыми обладает вегетарианская программа питания, специалисты выделили четыре, пишет Мedical daily.

1. Улучшение здоровья сердца

Исследователи из Нидерландов изучили состояние здоровья около 6 тыс. человек и установили, что у тех, кто употреблял растительный белок, отмечали более низкий риск развития ишемической болезни сердца по сравнению с теми, кто в основном получал белок из мяса.

icanworkout.me

Американская ассоциация кардиологов объяснила, что чрезмерное потребление белка из мяса может создать проблему из-за высокого содержания насыщенных жиров, а это, в свою очередь, может повысить уровень холестерина. Дуглас Паддон-Джонс, профессор питания и обмена веществ в Техасском университете, США, рекомендовал комбинировать источники белка, включая в рацион йогурт, соевое молоко, лебеду, фасоль, яйца, тофу и рыбу.

Кроме того, исследование, проведенное при участии 4500 взрослых из Бразилии, показало, что те, кто потреблял растительный белок, были на 60% менее склонны к образованию атеросклеротических бляшек в артериях.

2. Снижение риска развития сахарного диабета

В исследовании, проведенном Университетом Джорджа Вашингтона, США, было изучено состояние здоровья и режимы питания южноазиатов, проживающих в Соединенных штатах. Было установлено, что у вегетарианцев отмечают более низкие факторы риска развития сахарного диабета. Таковые включали низкий индекс массы тела, более низкий уровень глюкозы в крови и холестерина, меньшую окружность талии, меньшее количество брюшного жира.

Фрэнк Ху, исследователь питания и сахарного диабета из Гарвардского университета, США, также пришел к аналогичным результатам в предыдущих исследованиях.

"Переход на диетический образ питания, богатый растительными продуктами, такими как овощи, фрукты, цельные зерна, бобовые, орехи и семена, а также более низкий уровень потребляемых продуктов на основе продуктов животного происхождения, особенно красного и обработанного мяса, может принести существенные преимущества для здоровья, в частности, это проявляется в снижении риска развития сахарного диабета 2-го типа", - отметил исследователь.

3. Изменение массы тела

Быть вегетарианцем не обязательно означает быть худым и здоровым. Изменение массы тела среди более чем 125 тыс. взрослых были проанализированы в течение 4 лет в ходе исследования, проведенного Школой общественного здравоохранения Т. Чана Гарвардского университета, США.

Полученные результаты показали, что диеты на основе растительной пищи, богатые высококачественными продуктами, такими как цельные зерна, фрукты, овощи и орехи, были связаны с меньшим увеличением массы тела. С другой стороны, нездоровые растительные продукты, такие как сладости, рафинированные зерна и картофель, были ассоциированы со значительно большим количеством избыточных килограммов.

4. Снижение риска смерти

Недостаточно просто употреблять растительные продукты, еще очень важно и их качество. Большое исследование с участием почти 30 тыс. взрослых американцев предоставило данные для более эффективного выбора компонентов растительной диеты для снижения уровня смертности на 30%. Однако более высокое качество компонентов животного происхождения мало повлияло на смертность. Это преимущество было особенно очевидно у лиц с хроническими заболеваниями.

Тем не менее эксперты отметили, что недостаточно доказательств того, что только растительная диета увеличивает продолжительность жизни. Мелоди Дин, старший научный сотрудник Университета Сиднея, Австралия, объяснила, что вегетарианцы могут извлечь выгоду из таких факторов, как поддержание здоровой массы тела, отказ от курения и избежание риска развития рака, связанного с потреблением обработанного мяса.

Как сообщал OBOZREVATEL, американская певица Келли Кларксон, известная хитом "Because Of You", рассказала, как ей удалось сильно похудеть. Как оказалось, певица сбросила около 16 килограммов. Келли призналась, что не прибегала к спортивным тренировкам и всего лишь скорректировала свое питание.