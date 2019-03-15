Самая молодая миллиардерша мира раскрыла секрет похудения и сексуального тела

Американская супермодель и предпринимательница Кайли Дженнер, которая недавно была названа самой молодой миллиардершей мира, рассказала, как ей удалось похудеть после родов и сохранить сексуальное тело.

В прямом Instagram-эфире 21-летняя знаменитость призналась, что у нее всегда был плоский живот, но после рождения дочери Сторми она никак не могла вернуть прежнюю форму.

"Обычно я ем как сумасшедшая. Все, что хочу. Пиццу, пасту, много молочных продуктов. Я просто прекратила все это употреблять и начала питаться правильно", - рассказала Дженнер.

Модель подчеркнула, что после родов ей удалось добиться стройности в основном благодаря диете и правильному питанию.

"Я чувствую, что для меня это очень действенный способ. Я действительно очень худая от природы. Но не как Кендалл, она настоящая модель", - посмеялась она, упомянув не менее известную сестру.

Как сообщал OBOZREVATEL,в 2018 году Кайли попала в список Forbes,как самая молодая self-made предпринимательница и украсила обложку августовского номера журнала.

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