Самая дорогая модель в мире раскрыла секрет своей стройности

Одна из самых популярных и высокооплачиваемых моделей в мире, "ангел" Victoria’s Secret Джиджи Хадид рассказала, как ей приходится ограничиваться в питании, чтобы поддерживать идеальную форму.

Так, 22-летняя Джиджи рассказала, что ей часто приходится ограничивать себя, чтобы не поправляться. Правда, это не касается завтрака, пишет Cosmopolitan.

Так, по словам Хадид, утром она ест "как истинный чемпион". Ее привычный рацион на завтрак - яичница, бекон, сыр, тосты и апельсиновый сок. Сама модель объясняет, что завтрак для нее - самый главный ритуал дня.

Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid) 16 Апр 2018 в 3:05 PDT

"Все, что я съедаю утром, заряжает меня на весь день. Поэтому завтрак я стараюсь не пропускать, и он у меня, как правило, плотный", - отметила супермодель.

Впрочем, обед Джиджи тоже бывает плотным, в зависимости от того, насколько интенсивными были ее физические нагрузки в этот день.

Она предпочитает либо салат из рукколы, либо гамбургер, за который себя ни в коем случае не корит. Хадид уверена: чтобы оставаться в здравом уме, человек должен получать радость от пищи.

Ужин модели нередко состоит из томатного супа с салатом или легкого сэндвича.

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