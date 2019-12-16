Сало – украинский продукт? Диетологи развеяли топ-7 мифов

Для многих сало – исконно украинский национальный продукт. В Украине также принято считать, что сало вредно для фигуры. Все из-за устоявшихся стереотипов об этом продукте.

Диетологи решили выяснить, почему же сало стало стратегическим продуктом для украинцев, передает 24 канал.

"На самом деле, основным видом мяса свинина никогда не была. Украинцы любили говядину, овечье мясо, гусочку или курочку к столу. В XVII веке, когда и в Российской империи начали широко использовать артиллерию, украинцы уже умели выращивать свиней различными способами. И ничего лучшего для смазки такого оружия не изобрели, как сало и смалец. С тех пор украинцев и заставляли выращивать все больше и больше свиней. Но, к сожалению, совсем не для дальнейшего приготовления уникальных видов сала или других кулинарных мясных шедевров", – сказала основательница проекта, созданного для развития гастрономической культуры, Їzhakultura Елена Брайченко.

Сало – украинский продукт? Landlord.ua

В сознании украинцев до сих пор есть много мифов, связанных с употреблением нашего национального продукта.

Миф №1: Украинцы любят сало еще со времен монголо-татарских набегов

"Будто во время татарских нападений татары не забирали свиней. Однако тогдашние авторы в XVII веке оставили свидетельства, что татары, когда сжигали деревню, могли потом согнать всех свиней в какое-то помещение и всех там сжечь. Даже некоторые историки говорят, что если татары не сжигали всех свиней в сарае, то это означает, что был внезапный набег и им надо было быстро отступить", – вспомнил сотрудник Национального музея культуры и быта Вадим Назаренко.

Cало не было самостоятельным полностью продуктом, оно шло дополнением к каким-то основным блюдам, им заправляли какие-то блюда или на нем жарили, готовили, пояснил Назеренко.

Миф №2: От сала набирают вес

"Миф то, что от сала набирают вес, ведь сало – это жир. Даже в вечернее время, если мы говорим без употребления хлеба, хлебцев, а просто, например, кусочек сала и овощи, то от такого вы не будете набирать. Сало дает очень хорошее чувство сытости и не повышает уровень инсулина – вы будете сытым и снижать вес", – отметила врач-диетолог Карина Дейнеко.

От сала набирают вес? Мюсли

Миф №3: Украинцы всегда потребляли много сала и свинины

"Если говорить об эпохе доиндустриальной, то все же на столах среднестатистического украинского крестьянина сало было реже, чем, к примеру, пшенная каша или борщ, или капуста, или засоленные или соленые огурцы, а мясные сальные блюда были скорее визитной карточкой праздника", – сказала Брайченко.

Миф №4: Сало – это сплошной жир, холестерин и ничего больше

"Как источник арахидоновой и леинованой кислот, то сало нам необходимо, но, опять же, сало – это как лекарство, тоесть есть своя дозировка. В сале есть холестерин, но это так называемый полезный холестерин. Опять же, если мы будем много его есть, более 100 – 200 граммов, то мы можем теоретически повысить уровень холестерина", – сказала врач-диетолог.

Миф №5: В сале нет витаминов

"В сале есть множество жирорастворимых витаминов: А, Д, Е, Ф, К. Эти витамины очень хорошо влияют на качество кожи. Для зрения также витамин А необходим, витамин Е для женской гормональной системы очень хорошо работает, а витамин К и Ф хорошо влияет на свертываемость крови. Поэтому в небольшом количестве, если вы любите сало, оно может быть в вашей жизни", – пояснила Дайнеко.

Сало ТСН

Миф №6: Украинцам не стоит гордиться национальным продуктом

"Мне кажется, здесь фольклор сыграл немного с нами злую шутку. Мы несколько легкомысленно относимся к этому продукту, который сегодня, возможно, и является частью визитки нашей кухни, что попали впросак. Неприятность эта заключается в следующем: шутливое отношение к салу, такое несколько пренебрежительное, приводит к тому, что есть сало даже стыдно. Мне кажется, пришло время это изменить", – подчеркнула Брайченко.

Миф №7: Сало и алкоголь – братья-неразлейвода

"Не совсем позитивное сочетание сала и алкоголя. Это влияет на поджелудочную железу. Избыток жиров для поджелудочной железы – это не особенно хорошо. Алкоголь также негативно влияет на поджелудочную железу. Опять же, все дело в дозировке", – пояснила врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине придумали сало для вегетарианцев.

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