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Юлия Трофимчук
Юлия Трофимчук
Сертифицированный семейный и детский диетологВсе статьи автора

Салаты из овощей зимой: рецепты с минимальными затратами

2.4т

ОВОЩИ ЗИМОЙ

Вот такой вот перец-светофор у меня к салатикам.

Пользу овощей нельзя переоценить - это и ощелачивание организма, и необходимая клетчатка, а также вкусно и полезно. В зимнее время овощи особо актуальны, потому что в этот период в нашем климате их меньше и организм ещё больше в них нуждается. К тому же сейчас сезонных овощей не так много, а фарфоровые не сезонные овощи я использую крайне редко, когда очень захочется.

Конечно, лучше всего использовать овощи сезонные, но иногда так хочется что-то эдакое, например, яркого перца или баклажанов.

Вот несколько вариантов зимних салатов, которые я обычно готовлю дома. Этот список невелик, но это то, что можно приготовить в домашних условиях с минимальными затратами.

СЫРЫЕ ОВОЩИ:

- салат из капусты с морковью;

- салат "Щетка"(капуста, морковь, яблоко и свежая свёкла)

- морковь с чесноком и майонезом ( конечно же домашним)

- салат из пекинской капусты с зелёным луком и укропом;

- салат из краснокачанной капусты со сметаной или майонезом или маслом;

- салат из белокочанной капусты с яблоком, изюмом, орехами и майонезом.

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ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ ОВОЩИ:

- тушёные овощи (капуста, капуста с грибами, капуста с фасолью, рагу с капустой и картофелем)

- запечённые овощи и гриль: свёкла, грибы, баклажаны (не часто)

- варёные овощи: винегрет, мимоза.

- можно использовать замороженные овощи и зелень (например, мексиканская смесь, стручковая фасоль, шпинат, цветная капуста, брокколи ), можно тушить, готовить на пару.

Реже, но использую в зимнее время листовой салат и салаты на его основе, не сезонные свежие овощи (огурцы, баклажаны, кабачки, перец, цветная капуста, брокколи, брюссельская)

И помните, что салаты важно есть ежедневно даже зимой. Ешьте их хотя бы два раза в день, и ваш кишечник будет работать как часы.

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Автор
Юлия ТрофимчукЮлия Трофимчук
Темы
ЗдоровьеДиеты и фитнес
Место
Украина
Объекты
диетаздоровье
Источник
Источник:Facebook Юлии Трофимчук
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