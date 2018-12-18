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/Блоги - Диета и фитнес

Фиалкова Татьяна
Фиалкова Татьяна
Врач терапевт, диетологВсе статьи автора

Рецепт целебного чая, который должны пить все

1.5т

Делюсь рецептом целебного чая, который уже неделю как взяла за привычку пить по утрам до растяжки и/или до/после тренировки. Очень довольна ощущениями в теле.

Его можно пить ежедневно, напиток хорошо разогревает тело изнутри, снижает брожение в кишечнике, убирает отёчность, хорошо выводит эндотоксины, помогает потеть и благотворно влияет на общий метаболизм всех систем организма.

Рецепт целебного чая, который должны пить все

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Вам понадобится:

•1 л кипятка.

•2 ст.л. мелко порезанного корня имбиря.

•1 ст.л. мелко подрезанного корня куркумы (продаётся в @goodwine_ua ) или порошка куркумы 1/2 -1 ч.л.

•по 1 ч.л. семян фенхеля, тмина, кориандра, аниса.

•1 ст.л. вашего любимого зеленого/ любого другого чая.

•сок 1/2 лимона.

•можно добавить органическую корицу.

•1-3 ч.л. мёда/сиропа топинамбура.

Этот напиток просто обязан сопровождать все spa-процедуры! Может вы знали раньше об этом рецепте и пробовали уже?

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Фиалкова ТатьянаФиалкова Татьяна
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Источник:Facebook Татьяны Фиалковой
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