Делюсь рецептом целебного чая, который уже неделю как взяла за привычку пить по утрам до растяжки и/или до/после тренировки. Очень довольна ощущениями в теле.

Его можно пить ежедневно, напиток хорошо разогревает тело изнутри, снижает брожение в кишечнике, убирает отёчность, хорошо выводит эндотоксины, помогает потеть и благотворно влияет на общий метаболизм всех систем организма.

Вам понадобится:

•1 л кипятка.

•2 ст.л. мелко порезанного корня имбиря.

•1 ст.л. мелко подрезанного корня куркумы (продаётся в @goodwine_ua ) или порошка куркумы 1/2 -1 ч.л.

•по 1 ч.л. семян фенхеля, тмина, кориандра, аниса.

•1 ст.л. вашего любимого зеленого/ любого другого чая.

•сок 1/2 лимона.

•можно добавить органическую корицу.

•1-3 ч.л. мёда/сиропа топинамбура.

Этот напиток просто обязан сопровождать все spa-процедуры! Может вы знали раньше об этом рецепте и пробовали уже?