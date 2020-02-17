Развеян миф о модных продуктах для похудения: чем их заменить

Диетолог Альбина Комиссарова рассказала, чем можно заменить модные продукты для похудения.

Об этом эксперт написала в новом посте, который опубликовала на своей странице в Instagram.

wudeschool.com

Так, диетолог пишет, что для того, чтобы оставаться в форме, не обязательно употреблять модные и дорогие продукты.

Протеиновые продукты. Протеиновые йогурты, батончики, мороженое... Большое количество белка не делает продукт более диетическим. Более того, по данным статистики, люди в большинстве потребляют даже больше белка, чем положено. Напоминаю, что норма не 1-2 г на кг, а 0,8 г.

Киноа, булгур, полба и другие крупы со сложным названием. Все эти крупы хороши и полезны, но более дешевые и более доступные крупы не хуже: обычная гречка, кукурузная, ячневая, пшеничная, рис, перловая – все это также может быть отличным гарниром.

Кокосовое масло. Масло кокоса – это насыщенный жир, который подобен сливочному маслу. Это не хорошо и не плохо, просто не надо заменять все масло только на кокосовое. Используйте разные масла.

Масло ГХИ. Банка стоит более 1000 рублей. Для жарки абсолютно не хуже подойдет обычное топленое сливочное масло, оно также имеет высокую точку дымления и имеет приятный вкус.

Рисовая, банановая, овсяная и другая мука. По сути не так важен вид муки, как способ его обработки. Если мука цельнозерновая, то хоть пшеничная, хоть какая – подойдет отлично.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что кофе, попкорн, картофель, а также яйца несправедливо считаются вредными продуктами и имеют множество полезных свойств. Об этом заявил доктор наук диетолог Михаэль Деспегхель, который призвал не исключать данные продукты из рациона.

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