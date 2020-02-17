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17 февраля • обновлено в 14:44
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/ Диета и фитнес

Развеян миф о модных продуктах для похудения: чем их заменить

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Диетолог Альбина Комиссарова рассказала, чем можно заменить модные продукты для похудения.

Об этом эксперт написала в новом посте, который опубликовала на своей странице в Instagram.

Развеян миф о модных продуктах для похудения: чем их заменить

wudeschool.com

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Так, диетолог пишет, что для того, чтобы оставаться в форме, не обязательно употреблять модные и дорогие продукты.

  • Протеиновые продукты. Протеиновые йогурты, батончики, мороженое... Большое количество белка не делает продукт более диетическим. Более того, по данным статистики, люди в большинстве потребляют даже больше белка, чем положено. Напоминаю, что норма не 1-2 г на кг, а 0,8 г.

  • Киноа, булгур, полба и другие крупы со сложным названием. Все эти крупы хороши и полезны, но более дешевые и более доступные крупы не хуже: обычная гречка, кукурузная, ячневая, пшеничная, рис, перловая – все это также может быть отличным гарниром.

  • Кокосовое масло. Масло кокоса – это насыщенный жир, который подобен сливочному маслу. Это не хорошо и не плохо, просто не надо заменять все масло только на кокосовое. Используйте разные масла.

  • Масло ГХИ. Банка стоит более 1000 рублей. Для жарки абсолютно не хуже подойдет обычное топленое сливочное масло, оно также имеет высокую точку дымления и имеет приятный вкус.

  • Рисовая, банановая, овсяная и другая мука. По сути не так важен вид муки, как способ его обработки. Если мука цельнозерновая, то хоть пшеничная, хоть какая – подойдет отлично.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что кофе, попкорн, картофель, а также яйца несправедливо считаются вредными продуктами и имеют множество полезных свойств. Об этом заявил доктор наук диетолог Михаэль Деспегхель, который призвал не исключать данные продукты из рациона.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Анна Михно
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