Жиры – это один из трех основных микроэлементов (два других – белки и углеводы), которые необходимы для строительства клеточных мембран, выработки гормонов и накопления энергии.

Жирные кислоты Омега-3 очень важны для здоровья всего организма. Их недостаток может привести к повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний, а также к инсульту, артриту, высокому кровяному давлению, кожным заболеванием, сахарному диабету и даже раку.

Прием Омега-3 оказывает положительное влияние на сердце, мозг, кишечник, суставы и помогает уменьшать воспаление. Также улучшается вязкость крови, нормализуется артериальное давление, повышается уровень “хорошего” холестерина (ЛПВП), минимизируется концентрация “плохого” холестерина (ЛПНП).

Особенно важны Омега-3 с более длинной цепью, такие как эйкозапентаеновая кислота (EPA) и докозагексаеновая кислота (DHA). Эти кислоты содержаться в рыбе, такой как лосось, скумбрия, сельдь и палтус. Чтобы обеспечить необходимый уровень Омега-3 для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, рекомендуется принимать от 2000 до 4000 мг Омега-3 в день. Выбирая хорошую омегу, обращайте внимание на то, чтобы соотношении EPA и DHA было примерно 1:2 и дозировка на 1 капсулу составляла не менее 1000 мг.

Но как быть тем, кто не ест рыбу и мясо? Как добрать необходимую норму Омега-3 из продуктов питания? Существует множество добавок EPA/DHA в добавках для веганов. Кроме того Омега-3 содержится в семенах льна, чиа, конопли, пророщенных зернах пшеницы, грецких орехах, морских водорослях и спирулине.

Незаслуженно в один ряд с Омега-3 ставят Омега-6 и Омега-9 жирные кислоты. В аптеках и интернет-магазинах подобные препараты в комплексах. Их нельзя покупать в силу того, что Омега-6 и Омега-9 являются провоспалительными Омегами. Значительное потребление которых может привести к развитию инфаркта и инсульта, образованию тромбов, а также развитию воспалительных процессов в организме. Нельзя сказать, что Омега-6 и Омега-9 абсолютное зло, просто они и так попадают в достаточном количестве с продуктами питания (крупы, злаки) в наш организм. Поэтому их дополнительный прием совершенно не оправдан. При выборе препаратов, прошу вас быть предельно внимательными и покупать только Омега-3.

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