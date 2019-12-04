Сохраняйте, идеи вам пригодятся.
Делается быстро.
Не требует огромных финансовых вложений.
Специи и соль по вкусу.
8 стаканов воды в день.
ЗАВТРАК.
Глазунья на антипригарной сковородке + салат.
Яйцо - 1-2 шт.
Салат - 200 грамм (огурец, листья салата, кунжут, зелень: укроп, петрушка), сбрызнуть лимоном и столовой ложкой оливкового масла.
ПЕРЕКУСЫ.
Яблоко, 2 мандарины
ОБЕД.
Запеченый картофель + салат из морской капусты.
1 картошка среднего размера (это 100-130 грамм).
Салат из морской капусты 200 грамм (капуста белокачанная, лук репчатый, капуста морская, зелень: укроп, петрушка.
УЖИН.
Куриное филе и цветная капуста запеченные в духовке или на гриле.
Куриное филе 100-150 грамм.
Цветная капуста 150 грамм (цветная капуста, чеснок, зелень, сыр твердый-макс 20 грамм.
РЕЦЕПТ ИМБИРНОГО НАПИТКА ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ.
Пить в течении дня.
На 1 литр воды 1 чайная ложка сухого имбиря, сок 1 лимона, и веточка мяты ( либо 3 пакетика ), 1 пакетик либо столовая ложка рассыпного зеленого чая.
Заварить чаи с имбирем. Когда напиток немного остынет добавить сок лимона.
Худейте с удовольствием.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.