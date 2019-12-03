Раскрыт секрет стройности 50-летней Дженнифер Энистон

Личный фитнес-тренер 50-летней голливудской актрисы Дженнифер Энистон Себастьян Лагри раскрыл секрет ее стройной фигуры.

Так, в интервью сайту Hollywood Life, он признался, что все дело в правильном питании.

Дженнифер Энистон Фото: bazaar.ru

"Джен, по сути, очень здоровая и заботится о своем теле. Но это также касается ее образа жизни в целом. У многих знаменитостей есть два или три личных тренера. У них также есть инструкторы йоги, инструкторы по пилатесу. В фитнес-зале с ними занимаются несколько человек, а еще у них есть личный повар... Тренировки, конечно же, помогут вам сжигать калории, но лучший способ выглядеть как Дженнифер — это вести по-настоящему здоровый образ жизни и действительно хорошо питаться", — рассказал Себастьян.

Дженнифер Энистон Фото: harpersbazaar.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 50-летняя Дженнифер Энистон снялась в откровенной фотосессии, где засветила оголенную грудь.

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