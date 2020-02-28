Диетолог объяснила, как правильно завтракать

Диетолог Маргарита Королева раскрыла секрет идеального завтрака. Так, по ее словам первый прием пищи должен быть достаточно "плотным".

Она отметила, что завтракать следует в первый час после пробуждения, пишет портал Nation News.

pexels.com

"Завтрак в первый час после пробуждения должен быть достаточно плотным, учитывая потребности на все жизненные программы организма в утренние часы. Это фактор долголетия", — сказала она.

pexels.com

После завтрака регулируется уровень инсулина, а также повышается чувствительность рецепторов организма по отношению к работающему гормону.

"Поэтому обеспечивается профилактика формирования инсулинорезистентности и других метаболических проблем, которые появляются из-за соответствующих сбоев в организме", — отметила Королева.

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