"Ты бомба!" Тодоренко пожаловалась на лишний вес и озадачила поклонников

Украинская телеведущая Регина Тодоренко с телом супермодели призналась, что после похудения набрала несколько килограммов.

На своей странице в Instagram молодая мама рассказала о своем восхищении моделями plus-size, которые, несмотря на объем, все равно выглядят упругими.

"После родов пришла в форму, но после путешествия в Италию снова набрала +3 кг. Сегодня увидела новую модель plus-size Victoria's Secret и решила, что мне срочно необходимо заняться своей фигурой! Я восторгаюсь такими людьми, как Эли Тейт Катлер, которая выглядит прекрасно, несмотря на свои объемы (все подтянутое и упругое)", – пояснила она.

Тодоренко заявила, что набрала 3 кг instagram/reginatodorenko

По мнению Тодоренко, именно такими должны быть девушки, которые яро поддерживают ставшее очень популярным течение – бодипозитив.

"Не перестаю удивляться цикличности моды. Скоро на картинах снова будут изображать дам с пышными формами, как в эпоху Возрождения. Интересно, что придет на смену такому эталону женской красоты", – резюмировала телеведущая.

Регина Тодоренко показала в мини стройные ноги instagram/reginatodorenko

Стоит отметить, что стройная и подтянутая Тодоренко на снимке позировала в черном боди, которое подчеркивало худые ноги, а поверх накинула брутальную косуху. Поклонники в комментариях были в недоумении, где именно можно заметить у звезды лишний вес. Они ответили, что Регина всегда выглядит великолепно.

"Фантастическая", "Огонь", "Моя супер", "Красотка", "Вот это огонь", "Божественная, красота настоящая", "Прекрасно выглядит", "Бомба", – отреагировали фанаты.

Тодоренко после родов instagram/reginatodorenko

Регина Тодоренко похудела после родов instagram/reginatodorenko

Регина Тодоренко в бассейне instagram/reginatodorenko

Тодоренко в платье, подчеркивающем худобу instagram / reginatodorenko

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае Тодоренко раскрывала секрет похудения после родов. Она признавалась, что до рождения малыша вела актривный образ жизни и занималась спортом, йогой, серфингом.

При этом, Регина подчеркнула, что при занятиях физической активностью нельзя переусердствовать.

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