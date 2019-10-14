"Ты бомба!" Тодоренко пожаловалась на лишний вес и озадачила поклонников

Украинская телеведущая Регина Тодоренко с телом супермодели призналась, что после похудения набрала несколько килограммов.
На своей странице в Instagram молодая мама рассказала о своем восхищении моделями plus-size, которые, несмотря на объем, все равно выглядят упругими.
"После родов пришла в форму, но после путешествия в Италию снова набрала +3 кг. Сегодня увидела новую модель plus-size Victoria's Secret и решила, что мне срочно необходимо заняться своей фигурой! Я восторгаюсь такими людьми, как Эли Тейт Катлер, которая выглядит прекрасно, несмотря на свои объемы (все подтянутое и упругое)", – пояснила она.
Тодоренко заявила, что набрала 3 кг
instagram/reginatodorenko
По мнению Тодоренко, именно такими должны быть девушки, которые яро поддерживают ставшее очень популярным течение – бодипозитив.
"Не перестаю удивляться цикличности моды. Скоро на картинах снова будут изображать дам с пышными формами, как в эпоху Возрождения. Интересно, что придет на смену такому эталону женской красоты", – резюмировала телеведущая.
Регина Тодоренко показала в мини стройные ноги
instagram/reginatodorenko
Стоит отметить, что стройная и подтянутая Тодоренко на снимке позировала в черном боди, которое подчеркивало худые ноги, а поверх накинула брутальную косуху. Поклонники в комментариях были в недоумении, где именно можно заметить у звезды лишний вес. Они ответили, что Регина всегда выглядит великолепно.
"Фантастическая", "Огонь", "Моя супер", "Красотка", "Вот это огонь", "Божественная, красота настоящая", "Прекрасно выглядит", "Бомба", – отреагировали фанаты.
Тодоренко после родов
instagram/reginatodorenko
Регина Тодоренко похудела после родов
instagram/reginatodorenko
Регина Тодоренко в бассейне
instagram/reginatodorenko
Тодоренко в платье, подчеркивающем худобу
instagram / reginatodorenko
Как сообщал OBOZREVATEL, в мае Тодоренко раскрывала секрет похудения после родов. Она признавалась, что до рождения малыша вела актривный образ жизни и занималась спортом, йогой, серфингом.
При этом, Регина подчеркнула, что при занятиях физической активностью нельзя переусердствовать.
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