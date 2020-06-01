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1 июня • обновлено в 15:14
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/ Блоги - Диета и фитнес

Екатерина Романова
Екатерина Романова
Тренер, диетолог, мастер спорта Все статьи автора

Путь к целлюлиту: продукты, от которых женщинам стоит отказаться

2.5т

САХАР - избыточное потребление сладостей нарушает обмен коллагена и эластина в организме женщины. Таким образом, сахар препятствует тому, чтобы ваша кожа оставалась молодой и подтянутой, и она начинаете стареть. К дряблой коже появляются высыпания на лице, целлюлит и бока в виде спасательного круга. Плюсы сахара можно продолжать долго. Поэтому от магазинных соков, газировок, конфет, тортов и пр. лучше отказаться.

СОЛЬ - Вызывает отеки. Поэтому если мы хотим подтянутое лицо без отечностей и мешков под глазами, то соль лучше свести к минимуму.

АЛКОГОЛЬ – там целый комплекс плюсов, которые даже не хочется озвучивать.

БЕЛЫЙ ХЛЕБ И БУЛОЧКИ – в них нет ничего полезного. Выпечка состоит из пустых калорий, крахмала и дрожжей. В результате регулярного потребления белого хлеба появляется лишний вес т прыщи на лице.

Женский рацион должен быть максимально разнообразным и полезным. Содержать много овощей и фруктов. Однообразная пища, особенно гарниры – прямой путь к авитаминозу, ожирению и целлюлиту. ⠀

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Автор
Екатерина Романова Екатерина Романова
Тема
похудение
Источник
Источник: Instagram Екатерины Романовой
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