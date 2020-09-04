Пугачева, Варлей, Вайкуле и другие: как худели звезды СССР
В советские времена не было ни звездных диетологов, ни детокс-центров, ни фитнес-центров. Однако многие актрисы и певицы могли похвастаться потрясающей фигурой.
Причем в основе их диет были самые доступные и недорогие продукты. О том, как худели звезды СССР, рассказало издание "Рамблер".
Наталья Варлей
Актриса Наталья Варлей, звезда фильма "Кавказкая пленница", всегда серьезно относилась к своему здоровью, поэтому старалась правильно питаться и не позволяла себе вредной пищи.
Артистка ела пять раз в день маленькими порциями. Ее рацион состоял из свежей зелени, курицы, кисломолочных продуктов, свежей рыбы, овощей и фруктов. А когда Варлей нужно было быстро привести себя в форму, она садилась на жесткую 12-дневную диету. Советская звезда ограничивала себя во всем, питалась несколько дней только кефиром, потом еще несколько дней варенной курицей без соли и последние дни ела зеленные яблоки.
Ирина Аллегрова
Диета певицы Ирины Аллегровой рассчитана на 15 дней. В это время можно есть овощи, фрукты, цельнозерновые продукты (в основном, каши) и пить воду.
Исключить из рациона нужно мясо, молочные продукты, алкоголь. Примерное меню на завтрак может быть таким: сок из моркови, яблока и сельдерея, семечки тыквы и подсолнечника. Обед – свежие овощи и фрукты, теплая вода с лимоном. Ужин – овощной салат с семечками и орехами, без заправки. В промежутках можно перекусывать только сырыми овощами.
Майя Плисецкая
Легендарная балерина Майя Плисецкая всю жизнь была в хорошей форме из-за спортивной профессии. Но так же она иногда прибегала к диете, которая длилась 3 -4 дня. Ее рацион состоял исключительно из различных круп. Из него убиралось все лишнее, даже мясо.
Лайма Вайкуле
Лайма Вайкуле по праву считалась одной из самых красивых советских звезд и до сих пор сохраняет прекрасную фигуру.
Впрочем, диета звезды подходит только тем, у кого нет ни малейших проблем со здоровьем. Программа рассчитана на 9 дней, в общей сложности можно похудеть на 9 кг, по 1 кг в день.
3 дня – только рис с соевым соусом
3 дня – куриные грудки
3 дня – только яблоки
Алла Пугачева
За время творческой карьеры Алла Пугачева несколько раз кардинально худела и снова набирала вес. Ей даже приписывают изобретение "травяной диеты", основа которой – кефирный коктейль.
Чтобы его приготовить, нужно 1,5 литра нежирного кефира, свежие огурцы и любая зелень по вкусу. Кефир смешать с порезанной зеленью укропа, петрушки, кинзы, добавить измельченный на терке огурец. Тщательно перемешать и пить в течение дня при появлении чувства голода.
Читайте также на OBOZREVATEL, как выглядели самые популярные актрисы СССР, которые сумели прославиться на весь мир.