Пугачева, Варлей, Вайкуле и другие: как худели звезды СССР.

В советские времена не было ни звездных диетологов, ни детокс-центров, ни фитнес-центров. Однако многие актрисы и певицы могли похвастаться потрясающей фигурой.

Причем в основе их диет были самые доступные и недорогие продукты. О том, как худели звезды СССР, рассказало издание "Рамблер".

Наталья Варлей

Актриса Наталья Варлей, звезда фильма "Кавказкая пленница", всегда серьезно относилась к своему здоровью, поэтому старалась правильно питаться и не позволяла себе вредной пищи.

Наталья Варлей в молодости. Pinterest

Артистка ела пять раз в день маленькими порциями. Ее рацион состоял из свежей зелени, курицы, кисломолочных продуктов, свежей рыбы, овощей и фруктов. А когда Варлей нужно было быстро привести себя в форму, она садилась на жесткую 12-дневную диету. Советская звезда ограничивала себя во всем, питалась несколько дней только кефиром, потом еще несколько дней варенной курицей без соли и последние дни ела зеленные яблоки.

Наталья Варлей в молодости. dubikvit.livejournal.com

Ирина Аллегрова

Диета певицы Ирины Аллегровой рассчитана на 15 дней. В это время можно есть овощи, фрукты, цельнозерновые продукты (в основном, каши) и пить воду.

Ирина Аллегрова в молодости.12millionov.com

Исключить из рациона нужно мясо, молочные продукты, алкоголь. Примерное меню на завтрак может быть таким: сок из моркови, яблока и сельдерея, семечки тыквы и подсолнечника. Обед – свежие овощи и фрукты, теплая вода с лимоном. Ужин – овощной салат с семечками и орехами, без заправки. В промежутках можно перекусывать только сырыми овощами.

Майя Плисецкая

Легендарная балерина Майя Плисецкая всю жизнь была в хорошей форме из-за спортивной профессии. Но так же она иногда прибегала к диете, которая длилась 3 -4 дня. Ее рацион состоял исключительно из различных круп. Из него убиралось все лишнее, даже мясо.

Майя Плисецкая в молодости. medium.com

Лайма Вайкуле

Лайма Вайкуле по праву считалась одной из самых красивых советских звезд и до сих пор сохраняет прекрасную фигуру.

Впрочем, диета звезды подходит только тем, у кого нет ни малейших проблем со здоровьем. Программа рассчитана на 9 дней, в общей сложности можно похудеть на 9 кг, по 1 кг в день.

Лайма Вайкуле в молодости. bigpicture.ru

3 дня – только рис с соевым соусом

3 дня – куриные грудки

3 дня – только яблоки

Алла Пугачева

За время творческой карьеры Алла Пугачева несколько раз кардинально худела и снова набирала вес. Ей даже приписывают изобретение "травяной диеты", основа которой – кефирный коктейль.

Алла Пугачева в молодости. lifestylemedia.biz

Чтобы его приготовить, нужно 1,5 литра нежирного кефира, свежие огурцы и любая зелень по вкусу. Кефир смешать с порезанной зеленью укропа, петрушки, кинзы, добавить измельченный на терке огурец. Тщательно перемешать и пить в течение дня при появлении чувства голода.

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