Пугачева рассекретила все методы похудения

Примадонна российской эстрады, легендарная певица Алла Пугачева раскрыла все тайны, которые были связаны с ее похудением.

Пугачева всегда была склонна к полноте, поэтому испытала на себе массу способов для снижения веса. В итоге знаменитая музыкант разработала собственные диеты, которые дают хороший результат, пишет издание "Телепрограмма".

Специалисты проанализировали диеты и основные секреты, которыми пользовалась Алла Борисовна.

Много лет Пугачева проверяла эффективность разных диет: звезда то худела, то вновь полнела. Но несколько последних лет Примадонне удается сохранять стабильный вес. Причины перемен с фигурой раскрыли знакомые певицы и она сама. Во-первых, в Израиле Пугачевой подобрали эффективные таблетки от диабета, которые также помогают снижать вес. Во-вторых, она изменила свой график, пересмотрела рацион и четко соблюдает режим дня - Алла ложится спать до 23 часов. В-третьих, певица много времени проводит в воде.

Похудевшая Пугачева VistaNews

Первое правило - "меньше жрать".

"В детстве в семье был культ еды, мама славилась тем, что она могла приготовить любую еду: грузинскую, еврейскую, русскую. Когда я выходила замуж, меня никто не учил готовить. Видно, это чутье передалось от матери. Я на глазок, на вкус понимала, что и как надо делать", - поделилась Пугачева. До сих пор Примадонна любит готовить сама, но от многих любимых блюд ей пришлось отказаться.

"Пластические хирурги разглядывают: что я сделала? Где что-то "откачала", что-то убрала, что-то отрезала? Я просто начала меньше жрать! И я, естественно, похудела. Я не болела, а специально села на диету. На ночь не кушать, хлеб не есть. Я очень люблю соленое, пришлось отказаться", - рассказала Алла.

Диета "СССР".

Пугачевой помогли не только эти правила, но и проверенная диета, которую она называет "СССР". Нужно отказаться от трех "с": сладкого, соленого, сдобного. "Р" - разгрузочный день на овощных супах или пюре. Это не значит, что артистка постоянно голодает - после кардинального похудения Примадонна подключает "СССР", только когда возникает необходимость.

"Когда есть повод, то можно и нарушить принципы здорового питания. Кстати, не солить еду в свое время мне посоветовала дочь (певица Кристина Орбакайте - Ред). А затем я уже модернизировала бессолевую диету", - отметила Примадонна.

Алла Пугачева и Максим Галкин VistaNews

Лечение в реабилитационном центре.

Эффективным было похудение Аллы Борисовны Пугачевой во Всесоюзном научном центре медицинской реабилитации и физиотерапии. В середине 90-х певица проходила курсы оздоровления в этом учреждении. Индивидуальной системы питания для звезды не изобретали - месяц она питалась по меню с пониженной калорийностью и занималась с инструктором физкультурой.

"Из углеводов разрешались только фрукты, готовили на овощных бульонах, на ужин давали тушеные овощи", - рассказала Алла Борисовна.

Примерный рацион, на котором тогда худела Пугачева, выглядел так: завтрак - овсянка, яйца или омлет, обед - суп на овощном бульоне, кусок вареного мяса или рыбы, гречка, ужин - овощи, перекус - фрукты.

Спортивные нагрузки.

Примадонна, в силу возраста и состояния здоровья, не может изнурять себя активными тренировками, но и в молодости она не очень любила существенные физические нагрузки. Пугачева занималась лечебной физкультурой, а сейчас отдает предпочтение плаванию.

"Алла Борисовна плавает в бассейне, который есть у нее в замке", - отметил стилист артистки.

Неудачные попытки.

Мошенники, которые продвигают в интернете платные диеты, часто наживаются на имени Пугачевой. Похудение кумира поклонники российской эстрады считает одним из самых эффективных в российском шоу-бизнесе. Но также, помимо этого, все прекрасно помнят, как Алла стремительно худела, а затем появлялась на публике опять с немалым лишним весом.

В молодые годы Алла Борисовна худела по-разному. Она пробовала монодиеты - сидела на гречке, позже питалась только овощными супами, вареной рыбой и мясом, а еще исключала ужин. Разумеется, такие способы не приносили долгосрочного результата, после чего килограммы опять возвращались, еще и "с запасом".

Как сообщал OBOZREVATEL, за последние года Пугачева похудела больше, чем на 20 килограммов. Некоторые российские специалисты уверены, что певица перенесла операцию по резекции желудка, что позволило ей значительно сбросить вес.