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Пугачева рассекретила все методы похудения

11.4тЧитать новость на украинском

Примадонна российской эстрады, легендарная певица Алла Пугачева раскрыла все тайны, которые были связаны с ее похудением.

Пугачева всегда была склонна к полноте, поэтому испытала на себе массу способов для снижения веса. В итоге знаменитая музыкант разработала собственные диеты, которые дают хороший результат, пишет издание "Телепрограмма".

Специалисты проанализировали диеты и основные секреты, которыми пользовалась Алла Борисовна.

Много лет Пугачева проверяла эффективность разных диет: звезда то худела, то вновь полнела. Но несколько последних лет Примадонне удается сохранять стабильный вес. Причины перемен с фигурой раскрыли знакомые певицы и она сама. Во-первых, в Израиле Пугачевой подобрали эффективные таблетки от диабета, которые также помогают снижать вес. Во-вторых, она изменила свой график, пересмотрела рацион и четко соблюдает режим дня - Алла ложится спать до 23 часов. В-третьих, певица много времени проводит в воде.

Похудевшая Пугачева

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Первое правило - "меньше жрать".

"В детстве в семье был культ еды, мама славилась тем, что она могла приготовить любую еду: грузинскую, еврейскую, русскую. Когда я выходила замуж, меня никто не учил готовить. Видно, это чутье передалось от матери. Я на глазок, на вкус понимала, что и как надо делать", - поделилась Пугачева. До сих пор Примадонна любит готовить сама, но от многих любимых блюд ей пришлось отказаться.

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"Пластические хирурги разглядывают: что я сделала? Где что-то "откачала", что-то убрала, что-то отрезала? Я просто начала меньше жрать! И я, естественно, похудела. Я не болела, а специально села на диету. На ночь не кушать, хлеб не есть. Я очень люблю соленое, пришлось отказаться", - рассказала Алла.

Диета "СССР".

Пугачевой помогли не только эти правила, но и проверенная диета, которую она называет "СССР". Нужно отказаться от трех "с": сладкого, соленого, сдобного. "Р" - разгрузочный день на овощных супах или пюре. Это не значит, что артистка постоянно голодает - после кардинального похудения Примадонна подключает "СССР", только когда возникает необходимость.

"Когда есть повод, то можно и нарушить принципы здорового питания. Кстати, не солить еду в свое время мне посоветовала дочь (певица Кристина Орбакайте - Ред). А затем я уже модернизировала бессолевую диету", - отметила Примадонна.

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Лечение в реабилитационном центре.

Эффективным было похудение Аллы Борисовны Пугачевой во Всесоюзном научном центре медицинской реабилитации и физиотерапии. В середине 90-х певица проходила курсы оздоровления в этом учреждении. Индивидуальной системы питания для звезды не изобретали - месяц она питалась по меню с пониженной калорийностью и занималась с инструктором физкультурой.

"Из углеводов разрешались только фрукты, готовили на овощных бульонах, на ужин давали тушеные овощи", - рассказала Алла Борисовна.

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Примерный рацион, на котором тогда худела Пугачева, выглядел так: завтрак - овсянка, яйца или омлет, обед - суп на овощном бульоне, кусок вареного мяса или рыбы, гречка, ужин - овощи, перекус - фрукты.

Спортивные нагрузки.

Примадонна, в силу возраста и состояния здоровья, не может изнурять себя активными тренировками, но и в молодости она не очень любила существенные физические нагрузки. Пугачева занималась лечебной физкультурой, а сейчас отдает предпочтение плаванию.

"Алла Борисовна плавает в бассейне, который есть у нее в замке", - отметил стилист артистки.

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Неудачные попытки.

Мошенники, которые продвигают в интернете платные диеты, часто наживаются на имени Пугачевой. Похудение кумира поклонники российской эстрады считает одним из самых эффективных в российском шоу-бизнесе. Но также, помимо этого, все прекрасно помнят, как Алла стремительно худела, а затем появлялась на публике опять с немалым лишним весом.

В молодые годы Алла Борисовна худела по-разному. Она пробовала монодиеты - сидела на гречке, позже питалась только овощными супами, вареной рыбой и мясом, а еще исключала ужин. Разумеется, такие способы не приносили долгосрочного результата, после чего килограммы опять возвращались, еще и "с запасом".

Как сообщал OBOZREVATEL, за последние года Пугачева похудела больше, чем на 20 килограммов. Некоторые российские специалисты уверены, что певица перенесла операцию по резекции желудка, что позволило ей значительно сбросить вес.

Персона
Алла Пугачева
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