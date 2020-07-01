ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ – подавляет аппетит и содержит в избытке катехины и кофеин, которые помогают организму расщеплять жировые отложения. Если выпивать 3-5 чашек зеленого чая в день, можно увеличить объем сжигаемых жиров.

ОВСЯНКА – эта каша дарит энергию и чувство сытости от 4 до 6 часов. Овсянка содержит много клетчатки, практически все витамины и минералы, которые необходимы нашему организму. Поэтому, если вы хотите посидеть на монодиете и не знаете на какой – попробуйте овсяную. Вы очистите свой организм, похудеете, а ваши ногти, волосы и кожа станут более здоровыми.

КАПУСТА – считается низкокалорийным продуктом. Калорийность этого овоща - 30 килокалорий на 100 г продукта. Капуста содержит тартроновую кислоту, которая тормозит процессы превращения углеводистых продуктов в жировые наслоения. Если ее есть вместо привычных макарон, то за неделю можно похудеть от 3х кг.

ЯБЛОКИ – полезный продукт, который помогает ускорить обмен веществ, что способствует быстрому похудению. Кроме того, яблоки содержат пектин, а он регулирует уровень сахара в крови и помогают выведению излишков жира.

Если вы хотите похудеть, то вам нужно есть зеленые яблоки. Они более кислые и менее калорийные. Калорийность свежих зеленых яблок — 35 ККАЛ на 100 г.

Как говорил мой тренер "Если ты голодная съешь яблоко, если не хочешь яблоко, значит ты не голодная". Только в таком случае яблоки способствуют похудению. А если к привычному 3х разовому питанию добавить мисочку красных сочных яблочек, конечно же вес прибавится.

СЕМЕНА ЛЬНА – связывают различные микроорганизмы, продукты их жизнедеятельности, токсины экзогенной и эндогенной природы, аллергены, ксенобиотики, тяжелые металлы, радиоактивные изотопы, аммиак, двухвалентные катионы и способствует их выведению через ЖКТ. Поэтому рекомендуется каждое утро пить 1-2 ложки, тщательно разжевывая, с 2мя стаканами чистой теплой воды. За 10 дней легко можно потерять несколько лишних кг.

А какие продукты помогли вам похудеть?