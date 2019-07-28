"Притягивают целлюлит": назван топ вредных для фигуры продуктов

Отказ от пяти продуктов поможет уменьшить так называемую апельсиновую корку и избежать возникновения целлюлита.

В первую очередь нужно сократить употребление кофеина и содержащих его напитков, в том числе крепкого чая, какао и некоторых видов газировок, написала в Instagram диетолог Елена Кален.

Также нужно отказаться от сахара и сладостей, сладких напитков.

"Их употребление приводит к постоянно высокому уровню глюкозы в крови, в ответ на это усиливается синтез инсулина. Именно этот гормон усиливает образование жира в подкожной жировой клетчатке", – пояснила диетолог.

Третий такой продукт – соль. Она задерживает воду в организме и усиливает отечность, а именно она и является первым этапом целюллита.

Продукты pexels

Под номером четыре разместились полуфабрикаты и фастфуд, которые из-за высокой гликемического индекса влияют на организм так же, как сахар.

Пятым запретом стали алкогольные напитки, поскольку они синтезируют гормон эстроген, способствующий накоплению жира.

Как писал OBOZREVATEL, диетологи назвали топ продуктов, которые помогают сохранить красоту и молодость.

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