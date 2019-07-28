"Притягивают целлюлит": назван топ вредных для фигуры продуктов

Отказ от пяти продуктов поможет уменьшить так называемую апельсиновую корку и избежать возникновения целлюлита.
В первую очередь нужно сократить употребление кофеина и содержащих его напитков, в том числе крепкого чая, какао и некоторых видов газировок, написала в Instagram диетолог Елена Кален.
Также нужно отказаться от сахара и сладостей, сладких напитков.
"Их употребление приводит к постоянно высокому уровню глюкозы в крови, в ответ на это усиливается синтез инсулина. Именно этот гормон усиливает образование жира в подкожной жировой клетчатке", – пояснила диетолог.
Третий такой продукт – соль. Она задерживает воду в организме и усиливает отечность, а именно она и является первым этапом целюллита.
Продукты
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Под номером четыре разместились полуфабрикаты и фастфуд, которые из-за высокой гликемического индекса влияют на организм так же, как сахар.
Пятым запретом стали алкогольные напитки, поскольку они синтезируют гормон эстроген, способствующий накоплению жира.
На формирование целлюлита влияет не только питание, но сегодня поговорим именно о нем) Подготовила для вас список продуктов, которые способствуют “апельсиновой корке”🍊 ⠀ Сразу отмечу, что отказ от этих продуктов не избавит от целлюлита сразу☝ Подход должен быть комплексным — обертывание, массаж, контрастный душ для улучшения микроциркуляции кожи, а также отказ от курения, активный отдых, достаточное количество сна и движения. ⠀ ✔ 1. Кофеин и его содержащие☕: кофе, крепкий чай, какао, кола. Это вещество заряжает энергией в небольшом количестве. В избытке кофеин нарушает кровоснабжение. В итоге подкожная клетчатка, и так страдающая нарушением микроциркуляции при приеме кофе, будет усиливать образование целлюлита. ⠀ ✔ 2. Сладости, продукты содержащие сахар: шоколад🍫 конфеты🍬 газированные сладкие напитки. Их употребление приводит к постоянно высокому уровню глюкозы в крови, в ответ на это усиливается синтез инсулина. ⠀ Именно этот гормон усиливает образование жира в подкожной жировой клетчатке. Кроме этого, сахар при избыточном поступлении вызывает повреждение поверхности сосудов и снижение их эластичности. Проявляется это в виде отеков и усилении целлюлита. ⠀ ✔ 3. Соль. Ее избыточное поступление в организм приводит к задержке жидкости в организме и усиливает отечность, а это первый этап в формировании целлюлита. ⠀ ✔ 4. Полуфабрикаты и фастфуд🍔 Эти продукты имеют высокий гликемический индекс и действуют на организм так же, как и сахар. Кроме этого, в них содержится еще и большое количество ароматизаторов, красителей, подсластителей — добавок, вызывающих нарушение крово- и лимфообращения. ⠀ ✔ 5. Алкоголь🍹 Практически все спиртные напитки стимулируют избыточный синтез эстрогена. Это женский половой гормон, который стимулирует отложение жира и образование целлюлита (именно поэтому женщины чаще страдают целлюлитом). ⠀ ❓Что из перечисленного есть в вашем рационе? Напишите цифру в комментариях и читайте ПРОДОЛЖЕНИЕ в следующем посте😉 ⠀ 🙌Напоминаю, что на вопросы о марафоне я отвечаю в личных сообщениях. Напишите мне “ДА” в Директ, я расскажу о марафоне и помогу вам снизить вес легко😌 ⠀ #еленакален_советы #похудетьбыстро #бездиет #пп #питаниедляпохудения #целлюлит
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