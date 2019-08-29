"Пришла в совершенную форму": Волочкова похвасталась секретом похудения

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова рассказала поклонникам, как худеет поддерживает стройную фигуру.

Об этом она написала на своей странице в Instagram, заявив, что пришла к своему идеальному весу благодаря нагрузкам и рациону.

"Кажется, я пришла в совершенную для себя форму. Или чрезмерная стройность? Много было нагрузки и не ем почти ничего. Вчера утром съела 4 сырых перепелиных яйца, днем одно сырое куриное домашнее и перед сном второе. И мне хватило энергии, позитива и любви", – пояснила балерина.

Волочкова похвасталась идеальным весом instagram/volochkova_art

Она добавила, что никогда не было полного телосложения, но, когда она видела себя на экране телевизора, ощущения были "хоть стой, хоть падай".

"Все встречающие меня лично люди говорят одно и то же: что в жизни я совершенно другая! Искренняя, изящная, светлая и настоящая. Лучше так, чем наоборот. Ну что, дорогие, насладились комментами? И еще просьба, чтобы общение было предметным, прошу подкреплять ваши комменты своими селфи с вашими талиями, грудью, плечами, стройными ногами, попочками и лицами! Я давно так не смеялась, простите", – резюмировала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Волочкова показала свое тело без фотошопа, где можно было рассмотреть складки, похожие на целлюлит.

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