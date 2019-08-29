"Пришла в совершенную форму": Волочкова похвасталась секретом похудения

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова рассказала поклонникам, как худеет поддерживает стройную фигуру.
Об этом она написала на своей странице в Instagram, заявив, что пришла к своему идеальному весу благодаря нагрузкам и рациону.
"Кажется, я пришла в совершенную для себя форму. Или чрезмерная стройность? Много было нагрузки и не ем почти ничего. Вчера утром съела 4 сырых перепелиных яйца, днем одно сырое куриное домашнее и перед сном второе. И мне хватило энергии, позитива и любви", – пояснила балерина.
Волочкова похвасталась идеальным весом
instagram/volochkova_art
Она добавила, что никогда не было полного телосложения, но, когда она видела себя на экране телевизора, ощущения были "хоть стой, хоть падай".
"Все встречающие меня лично люди говорят одно и то же: что в жизни я совершенно другая! Искренняя, изящная, светлая и настоящая. Лучше так, чем наоборот. Ну что, дорогие, насладились комментами? И еще просьба, чтобы общение было предметным, прошу подкреплять ваши комменты своими селфи с вашими талиями, грудью, плечами, стройными ногами, попочками и лицами! Я давно так не смеялась, простите", – резюмировала она.
Кажется, я пришла в совершенную для себя форму...🐣💃 Или черезмерная стройность?🤷♀️ Много было нагрузки и не ем почти ничего.🙈 Вчера, представляете, утром съела 4 сырых перепелиных яйца, днём одно сырое куриное домашнее и перед сном второе...🐥 И мне хватило энергии позитива и любви.😊❤️🌺 Хотя, как-то я особо никогда и не была полного телосложения.🤷♀️ Просто по телеку меня как покажут, так хоть стой, хоть падай.🙈😂 Все абсолютно, встречающие меня лично люди, говорят одно и то же: что в жизни я совершенно другая! Искренняя, изящная, светлая и настоящая.😊 Лучше так, чем наоборот.😉 Ну что, дорогие, насладились комментами?😂 И ещё просьба, чтобы общение было предметным, прошу подкреплять ваши комменты своими селфи с вашими талиями, грудью, плечами, стройными ногами, попочками и лицами!😂😂😂 Я давно так не смеялась, простите!😂 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #лето #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #премьера #отдых #море #платазауспех #солнце
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Волочкова показала свое тело без фотошопа, где можно было рассмотреть складки, похожие на целлюлит.
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