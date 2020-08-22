Директ завален вопросами о том, как я питаюсь. Соотвествует ли то, что я даю в программах похудения моему питанию?

В большей части да.... Но... У девушек щадящий режим...с 3х-5ти разовым питанием. Если бы я сама худела - я бы просто закрыла рот и пила воду. (и такое было в моей жизни).

Итак. Мои правила.

Не считать калории. Естественно, в своей жизни я их не раз считала, но пришла к выводу, что если ты не проф спортсмен, который готовится к соревнованиям, то это не нужно делать.

Пища должна быть максимально полезной и совсем не важно сколько в ней калорий.

Я не люблю тратить много времени на кухне, поэтому для меня самая лучшая еда - это простая еда. Как говорится: "чем проще стол – тем легче стул".

Я ем только тогда, когда чувствую голод. У меня нет завтрака, обеда и ужина по расписанию.

Я не люблю есть на ходу. Для меня важно, чтобы принятие пищи происходило в уютной атмосфере.

Если я наелась - я оставляю еду на тарелке, даже если ее придется выбросить.

Я не ем салаты, которые постояли больше часа в нарезанном виде. И не люблю старую еду, которая долго хранится в холодильнике.

Я не ем жирное (это не про авокадо) и острое.

Я обожаю салаты, овощи и фрукты.

Очень люблю разные смузи.

Рыбу и морепродукты могу есть в каждом приеме пищи.

Могу себе позволить вредные продукты. Редко. Не каждый день.