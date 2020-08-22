Салат.
Директ завален вопросами о том, как я питаюсь. Соотвествует ли то, что я даю в программах похудения моему питанию?
В большей части да.... Но... У девушек щадящий режим...с 3х-5ти разовым питанием. Если бы я сама худела - я бы просто закрыла рот и пила воду. (и такое было в моей жизни).
Итак. Мои правила.
Не считать калории. Естественно, в своей жизни я их не раз считала, но пришла к выводу, что если ты не проф спортсмен, который готовится к соревнованиям, то это не нужно делать.
Пища должна быть максимально полезной и совсем не важно сколько в ней калорий.
Я не люблю тратить много времени на кухне, поэтому для меня самая лучшая еда - это простая еда. Как говорится: "чем проще стол – тем легче стул".
Я ем только тогда, когда чувствую голод. У меня нет завтрака, обеда и ужина по расписанию.
Я не люблю есть на ходу. Для меня важно, чтобы принятие пищи происходило в уютной атмосфере.
Если я наелась - я оставляю еду на тарелке, даже если ее придется выбросить.
Я не ем салаты, которые постояли больше часа в нарезанном виде. И не люблю старую еду, которая долго хранится в холодильнике.
Я не ем жирное (это не про авокадо) и острое.
Я обожаю салаты, овощи и фрукты.
Очень люблю разные смузи.
Рыбу и морепродукты могу есть в каждом приеме пищи.
Могу себе позволить вредные продукты. Редко. Не каждый день.
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