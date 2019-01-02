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Последствия новогоднего стола: диетолог рассказала, почему вредна разгрузка после праздников

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После новогодних застолий нет необходимости делать разгрузочный день, а лучше побыстрее вернуться к правильному питанию.

Об этом рассказала диетолог Альбина Комиссарова в Instagram, подчеркнув, что разгрузочный день изначально был придуман в лечебных целях (при отравлении, например).

"На сегодняшний день допустимо использовать разгрузочные дни в ситуациях, когда "вес встал", — написала она.

Диетолог не рекомендует делать разгрузку:

"Потому что перепад с 5000 калорий на 900 будет слишком резкий! И ваш организм переключиться в режим запасания. Плюс формирование ограничительного поведения. Нет никакой запретной еды, после которой нужен "детокс".

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По ее словам, лучшее, что можно сделать — это вернуться к прежнему здоровому, полноценному питанию.

"Если все равно хочется сделать разгруз — сделайте себе вегетарианский день на неделе. Это поможет чувствовать себя "легче" психологически", — посоветовала Комиссарова.

Кроме того, она предупредила, что не стоит делать разгрузочные дни людям с заболеваниями в стадии обострения, детям, под контролем врача в период беременности и кормления, при анемии, недостатке массы тела.

Вот и прошёл мой единственный выходной в году 😁 Я рада быть снова с вами! Скучали? Уже сейчас меня атакуют со всех сторон: как сделать разгруз после большого количества еды и алкоголя? ✅Если вы изначально не слушали мои советы, сидели на строгих диетах, а сейчас уже третий день едите 24 часа в сутки - очень жаль. Рекомендую все-таки остановиться и начать в жизни здоровое питание - можно почитать мой профиль, а можно обратиться к моей программе похудения. ✔️Разгрузочный день - режим питания, который подразумевает ограничение по калорийности и/или по питательным веществам, определенным продуктам. ✅Нужен ли разгруз после НГ? 📌НЕТ, изначально он был придуман в лечебных целях(при отравлении, например). На сегодняшний день допустимо использовать разгрузочные дни в ситуациях, когда "вес встал". 📌НЕТ, потому что перепад с 5000 калорий на 900 будет слишком резкий! И ваш организм переключиться в режим запасания. Плюс формирование ограничительного поведения. Нет никакой запретной еды, после которой нужен "детокс". ❗️Лучшее, что можно сделать - это вернуться к прежнему здоровому, полноценному питанию. ✅Если все равно хочется сделать разгруз... 📌Сделайте себе вегетарианский день на неделе. Это поможет чувствовать себя "легче" психологически. ✅Кому нельзя делать разгруз? 📌Если у вас заболевания в стадии обострения, детям, под контролем врача в период беременности и кормления, при анемии, недостатке массы тела. ❤️А вы практикуете разгрузы? Или не переедали?

Допис, поширений Диетолог, Альбина Комиссарова (@doctor_komissarova)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог рассказала, что в майонезе, которые многие считают крайне вредным видом соусов, на самом деле нет ничего опасного, если употреблять его в меру.

Место
Украина
Теги
Новый годНовый год-2019диета
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минин евген
минин евген
редакторы обоза - долбоёбы! на сайтах для поиска работы вы будете прокляты.
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