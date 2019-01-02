Последствия новогоднего стола: диетолог рассказала, почему вредна разгрузка после праздников

После новогодних застолий нет необходимости делать разгрузочный день, а лучше побыстрее вернуться к правильному питанию.

Об этом рассказала диетолог Альбина Комиссарова в Instagram, подчеркнув, что разгрузочный день изначально был придуман в лечебных целях (при отравлении, например).

"На сегодняшний день допустимо использовать разгрузочные дни в ситуациях, когда "вес встал", — написала она.

Диетолог не рекомендует делать разгрузку:

"Потому что перепад с 5000 калорий на 900 будет слишком резкий! И ваш организм переключиться в режим запасания. Плюс формирование ограничительного поведения. Нет никакой запретной еды, после которой нужен "детокс".

По ее словам, лучшее, что можно сделать — это вернуться к прежнему здоровому, полноценному питанию.

"Если все равно хочется сделать разгруз — сделайте себе вегетарианский день на неделе. Это поможет чувствовать себя "легче" психологически", — посоветовала Комиссарова.

Кроме того, она предупредила, что не стоит делать разгрузочные дни людям с заболеваниями в стадии обострения, детям, под контролем врача в период беременности и кормления, при анемии, недостатке массы тела.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог рассказала, что в майонезе, которые многие считают крайне вредным видом соусов, на самом деле нет ничего опасного, если употреблять его в меру.