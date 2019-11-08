Популярный актер из РФ похудел на 10 кг: фото до и после

Популярному российскому актеру Гоше Куценко пришлось похудеть на 10 кг из-за роли в новом фильме, съемки которого проходят в аннексированном Крыму.

53-летний артист заявил, что ему не впервые приходится менять внешность ради кино, пишет "Комсомольская правда".

Гоша Куценко до похудения СтарХит

"Главное — не обманывать свою интуицию, тогда все получится. Я похудел на 10 килограмм и готов к зимним съемкам — играть героев", - сказал актер.

Куценко на съемках фильма КП

Куценко после похудения instagram.com

Как ранее писал OBOZREVATEL, российский актер и кинорежиссер украинского происхождения Гоша Куценко рассказал о том, как хотел поехать на Донбасс, когда в регионе начался военный конфликт.

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