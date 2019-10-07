Популярная в Украине травести-дива раскрыла секрет красоты

Украинская травести-дива Монро поделилась секретом, как ей удалось подтянуть кожу, нормализировать сон, улучшить мозговую деятельность и сбросить лишние килограммы.

Так, по словам звезды, все это благодаря низкоуглеводному питанию. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram, подробно описав свой рацион питания.

Монро Фото из Instagram

"Я максимально отказалась от хлебобулочных дрожжевых изделий, мучного, сладкого и каш. Теперь мой рацион выглядит так: пробуждение — два стакана воды. Завтрак: два хлебца без дрожжей, без сахара, без глютена намазанные фетой и яйцо. Второй завтрак: яйцо, йогурт, салат из зеленых овощей, орешки, нежирный творог, фрукты (яблоко, груша, ягоды, виноград или банан). Перекус: кефир, ряженка, хлебец, орехи и вода. Обед: мясо или рыба, креветки (от 150 г) и овощи (от 250 г). Ужин: То же, что и обед, только белка на треть меньше. Если хочется есть на ночь — рекомендую хлебец, кефир либо две ложки творога", — написала Монро.

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Монро оголилась на камеру Фото из Instagram

Кроме того, она отметила, что к питанию добавила утренний комплекс "бег+зарядка", а также резинку и вечернюю скакалку.

Монро в пикантной фотосессии Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Монро сменила привычные белокурые локоны на черный парик со стрижкой каре. Фотосессия травести-дивы вскружила голову поклонникам.

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