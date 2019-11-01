POPEL Agency создало диджитал-выставку "ИСКУССТВО ФИТНЕСА"

POPEL Agency создало цифровую выставку "ИСКУССТВО ФИТНЕСА" в честь шестилетия киевского фитнес-клуба BODYART / FITNESS.

"Фитнес похож на искусство. По нашему мнению, творцом является каждый человек, который посещает тренировки. И вместе с этим этот же человек является собственным полотном, красками, кисточкой. В фитнесе мы создаем сами себя",

— говорят авторы проекта.

На выставке представлены работы, созданные по мотивам картин "Над городом" Марка Шагала, "Танец" Анри Матисса и "Девочка на шаре" Пабло Пикассо. Все картины цифровой выставки объединены темой фитнеса.

Выставку можно посмотреть на сайте фитнес-клуба BODYART / FITNESS. Также картины, представленные на выставке, нанесены на фирменную продукцию клуба: эко-сумки, футболки и стикеры. В честь дня рождения клуба эти предметы будут разыгрывать между клиентами клуба. Вскоре их также смогут приобрести все желающие.

Над проектом работали иллюстратор Мария Окунская, дизайн-директор POPEL Agency Артем Морозов и креативный директор POPEL Agency Анатолий Попель.

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