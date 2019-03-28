Поможет похудеть: названы 7 причин есть авокадо

Авокадо является весьма полезным для здоровья плодом, ведь в нем содержится много витаминов и важных минеральных веществ.

В блоге "Pravda o ede" в Instagram назвали топ-7 причин, чтобы употреблять его в пищу каждый день, несмотря на то, что многие не понимают его вкуса.

"Съедая 1 авокадо в сутки, вы обеспечиваете организм примерно 15% от суточной нормы витаминов K, C, E, B5 и B6", – сказано в сообщении.

Авокадо pixabay

Кроме того, авокадо снижает уровень холестерина в крови. Этот плод улучшает зрение и снижает риск возникновения рака. Также авокадо облегчает симптомы артрита и нормализует вес за счет того, что это диетический продукт.

Стоит отметить, что существует масса рецептов, в которых используется авокадо. Это могут быть диетические бутерброды, салаты и даже омлеты. На завтрак идеально подойдут тосты с авокадо.

Тост с авокадо

Vkusno.TV

Ингредиенты

Хлеб ржаной

Помидоры черри

Авокадо

Брынза

Масло оливковое

Базилик зеленый

Лимон

Чеснок

Соль и перец по вкусу.

Способ приготовления

Зубчики чеснока измельчить, около трети пучка базилика мелко нарезать. Черри порезать на половинки и уложить в форму для запекания. Сверху посыпать солью и перцем, сбрызнуть оливковым маслом и поставить в духовку (200 градусов) на 15 минут.

В блендер поместить оставшийся базилик, 1 зубчик чеснока, 50-80 мл оливкового масла. Взбить до однородной консистенции и добавить в смесь 2 чайные ложки лимонного сока и соль по вкусу.

Авокадо очистить и удалить косточку. Вилкой размять содержимое до состояния пасты. Добавить лимонный сок, соль и перец. Полученную массу нанести на подсушенный хлеб, посыпать брынзой, а сверху выложить запеченные томаты. Сверху выложить пасту из базилика. Диетический завтрак готов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетологи назвали несколько видов сыра, которые являются самыми полезными для здоровья.

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