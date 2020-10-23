Полякова перенесла концерт в Киеве из-за подозрения на коронавирус

Украинская певица Оля Полякова отменила концерт в Киеве 26 октября, из-за которого попала в скандал. Многие члены ее команды заболели и ждут результаты тестов на коронавирус. Артистка также заподозрила COVID-19 и у себя.

Об этом знаменитость сообщила на своей странице в Instagram. По ее словам, в последнее время она находилась в контакте со многими людьми, которые были задействованы в организации ее концерта.

"Только что начались репетиции, как оказалось, что несколько человек из коллектива и технической группы заболели, а многие плохо себя чувствуют и ждут результатов тестов. Я и сама повторно иду сдавать тест, потому что несколько дней чувствую себя нехорошо", – заявила Полякова .

Напомним, ранее концерт певицы вызвал неоднозначную реакцию в сети. Фанаты отмечали, что подобные мероприятия – неприемлемы во время карантина. Они также не понимали, почему концерты позволят проводить, а обучение в школах и университетах в основном проходит дистанционно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Полякова уже попадала в скандал из-за своего концерта в Харькове. После мероприятия в полиции Харьковской области открыли производство по факту нарушения карантинных требований.

Также министр здравоохранения Украины Максим Степанов выступил с критикой органов местного самоуправления, которые в период вспышки СOVID-19, соревнуясь в предвыборной гонке, позволяют проводить в регионах массовые мероприятия.