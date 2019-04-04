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/Диета и фитнес

Польза или обман? Диетолог раскрыла правду о заменителях сахара

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Сахарозаменители не являются полезнее или натуральнее белого сахара, а некоторые виды и вовсе можно употреблять редко, если есть такая необходимость.

Об этом рассказала известный диетолог Альбина Комиссарова в своем Instagram-аккаунте, уточнив, часто с такими добавками теряется контроль над порцией.

"Хочу обратить внимание, что я не против всех заменителей, но я за осознанное потребление и понимание, что если что-то красиво называется, еще не значит, что оно лучше", – отметила диетолог.

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Что такое заменитель сахара

Польза или обман? Диетолог раскрыла правду о заменителях сахара

pixabay

Комиссарова напомнила, что это альтернатива белого сахара. Они бывают калорийные и низкокалорийные, практически нулевые. Низкокалорийные помогают сократить калорийность рациона, но не помогают формировать здоровое пищевое поведение. Использовать их можно редко.

В калорийных заменителях почти нет смысла, потому что это все равно добавленный сахар. Более того, если на упаковке есть надпись "без сахара", теряется контроль над размером порции.

Польза или обман? Диетолог раскрыла правду о заменителях сахара

Альбина Комиссарова

Разновидность сахара под другим названием, которая не является более полезной или натуральной:

  • мед;

  • сироп агавы;

  • финиковый пекмез;

  • сироп топинамбура;

  • тростниковый сахар;

  • кокосовый сахар;

  • глюкозно-фруктозный сироп;

  • патока;

  • меласса;

  • виноградный сироп;

  • фруктоза / глюкоза / сахароза / мальтоза / сукроза / декстроза;

  • мальтодекстрин.

Польза или обман? Диетолог раскрыла правду о заменителях сахара

BEST.FIT

Сохраните себе этот пост, чтобы не потерять ценную информацию❤️ ✅Что такое заменитель сахара? Это альтернативный вариант того, что можно добавлять в пищу, кроме белого сахара. Заменители сахара бывают калорийные и низкокалорийные, практически нулевые. ✅О низкокалорийных заменителях(стевия, аспартам, неотам) мы с вами уже много говорили: они хорошо помогают сократить калорийность рациона, но совсем не помогают формировать здоровое пищевое поведение. Поэтому использовать их можно только иногда и если очень нужно. ✅Что касается калорийных заменителей, в них практически нет смысла, потому что: 🔹это все равно добавленный сахар 🔹вы видите на упаковке надпись "без сахара" и не контролируете размер порции ✅Запомните, что все, что я укажу ниже, та же разновидность сахара, просто под другим названием. При этом не является какой-то более полезной или натуральной( белый сахар тоже из свеклы делают, как бы): 🔹мёд 🔹сироп агавы 🔹финиковый пекмез 🔹сироп топинамбура 🔹тростниковый сахар 🔹кокосовый сахар 🔹глюкозно-фруктозный сироп 🔹патока 🔹меласса 🔹виноградный сироп 🔹фруктоза/глюкоза/сахароза/мальтоза/сукроза/декстроза 🔹мальтодекстрин 🔹и др. ✅Хочу обратить внимание, что я НЕ против всех заменителей, но я за осознанное потребление и понимание, что если что-то красиво называется, ещё не значит, что оно лучше. ❤️А чем вы заменяете сахар?

Допис, поширений Диетолог, Альбина Комиссарова (@doctor_komissarova)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог Катя Медушкина рассказала, как можно эффективно похудеть к лету без вреда для здоровья.

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Персона
Альбина Комиссарова
Теги
диетапитаниесахар
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Andriyuk Vlad
Andriyuk Vlad
Ни слова про стевию.
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