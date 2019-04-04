Польза или обман? Диетолог раскрыла правду о заменителях сахара

Сахарозаменители не являются полезнее или натуральнее белого сахара, а некоторые виды и вовсе можно употреблять редко, если есть такая необходимость.

Об этом рассказала известный диетолог Альбина Комиссарова в своем Instagram-аккаунте, уточнив, часто с такими добавками теряется контроль над порцией.

"Хочу обратить внимание, что я не против всех заменителей, но я за осознанное потребление и понимание, что если что-то красиво называется, еще не значит, что оно лучше", – отметила диетолог.

Что такое заменитель сахара

pixabay

Комиссарова напомнила, что это альтернатива белого сахара. Они бывают калорийные и низкокалорийные, практически нулевые. Низкокалорийные помогают сократить калорийность рациона, но не помогают формировать здоровое пищевое поведение. Использовать их можно редко.

В калорийных заменителях почти нет смысла, потому что это все равно добавленный сахар. Более того, если на упаковке есть надпись "без сахара", теряется контроль над размером порции.

Альбина Комиссарова

Разновидность сахара под другим названием, которая не является более полезной или натуральной:

мед;

сироп агавы;

финиковый пекмез;

сироп топинамбура;

тростниковый сахар;

кокосовый сахар;

глюкозно-фруктозный сироп;

патока;

меласса;

виноградный сироп;

фруктоза / глюкоза / сахароза / мальтоза / сукроза / декстроза;

мальтодекстрин.

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