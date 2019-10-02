Скинув 40 кг! Шанувальники не впізнали зірку "Поліцейського з Рубльовки"

Звезда популярного российского сериала "Полицейский с Рублевки" Роман Попов после похудения на 40 килограммов стал неузнаваемым для поклонников.

Как сообщает издание "7Дней", киностудия Legio Felix, компания PREMIER Studios и дистрибьютор Central Partnership представили первую сцену фильма "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2", который выйдет на экраны в декабре, в котором он снимался.

Так, через год после выхода предыдущей новогодней истории о копах с Рублевки, следователь по прозвищу Мухич изменился до неузнаваемости, наведя много "шороха" в сети.

Роман Попов до похудения instagram.com/romapopof

Попов скинул 40 кг, из-за чего даже ходили слухи, что он не появится в сиквеле. Но продюсеры все же развеяли опасения фанатов, показав актера зрителям.

Роман Попов после похудения в сиквеле

Роман Попов в сиквеле после похудения

Как сообщил OBOZREVATEL, ранее в сети появились первые фото похудевшего Попова после похудения, которые восхитили пользователей.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся