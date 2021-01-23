Похудевшая на 40 кг женщина раскрыла секрет быстрого снижения веса

32-летняя жительница Индии Сааны Шетти похудела на 40 килограммов за пять месяцев. Перед женщиной стоял выбор: похудеть или быть готовой к частым болезням.

Так, по словам Шетти, она испытала сильный шок, когда врачи обнаружили у нее повышенный уровень холестерина и сахара в крови. Тогда же индианка решила похудеть, дабы не доводить свой организм к частым заболеваниям, поскольку на тот момент масса ее тела составляла 125 килограммов. Об этом пишет Times of India.

Как утверждает Сааны, главный секрет стремительного похудения заключается в размере порций. Чтобы сбросить лишний вес и поддержать здоровье необходимо питаться умеренно.

"Контроль над порциями – это то правило, что помогло мне достичь таких результатов в рекордно короткие сроки", – заявила Шетти.

32-летняя жительница Индии Сааны Шетти похудела на 40 килограммов за пять месяцев. Depositphotos

Также индианка добавила, что на ее похудение также хорошо повлияло правильное пережевывание пищи. По словам женщины, она исключила из рациона сахар, изделия из пшеницы и невегетарианскую пищу. Помимо еды, в похудении также помог и спорт. Шетти ходила пешком не менее 1,5 часов подряд и начала заниматься йогой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская телеведущая Анфиса Чехова похудела на 25 килограммов и призналась, что сбросить вес ей удалось, отказавшись лишь от одного продукта.