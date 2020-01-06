Похудевшая до неузнаваемости Адель удивила поклонников: фото до и после

Знаменитая британская певица Адель, которая недавно разошлась с мужем, бизнесменом Саймоном Конекки, была замечена на отдыхе на Карибских островах.

31-летнюю звезду сфотографировали в Ангилье, которая расположенна в восточной части Карибского моря. Снимки исполнительницы опубликовали на ее фан-странице в Instagram.

Адель

Адель не стала надевать бикини. Она выбрала для отдыха на пляже мини-платье с глубоким декольте, которым подчеркнула свою стройную фигуру.

До того, как похудеть певица выглядела иначе.

instagram / adele

instagram / adele

The Mega Agency

Как ранее писал OBOZREVATEL, в 2017 году она попала в тройку самых высокооплачиваемых певиц. А в 2019 году появились слухи, что Адель намерена покинуть сцену и посвятить свое время ребенку.

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