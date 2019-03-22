Фитнес-программа "Революция тела": как похудеть за 6 недель

Сбросить три-пять-десять килограммов и подсушиться — это самое частое пожелание людей, которые приходят заниматься в фитнес-клуб. Одни достигают этих результатов в течение 2-3 месяцев, другие — в течение полугода, а некоторые — сходят с дистанции после 2 недель занятий, так и не достигнув желаемого.

Фото: BODYART / FITNESS

Специально для тех, кто не может или не хочет заниматься в спортзале круглый год, фитнес-клубы разрабатывают специальные тренировочные программы. Они позволяют достичь впечатляющих спортивных результатов в относительно короткие сроки.

К примеру, в фитнес-клубе BODYART / FITNESS 1 апреля стартует 5 сезон фитнес-программы "Революция тела". Она разработана для тех, кто хочет быстро изменить свое тело: похудеть, подсушиться и подтянуть мышцы всего тела.

Как устроена фитнес-программа для похудения "Революция тела"?

Это уникальная система из 30 разноплановых тренировок в течение 6 недель. Пять дней в неделю участники фитнес-программы занимаются с тренерами в мини-группах по 4 человека, посещают силовые и расслабляющие тренировки группового формата и получают рекомендации по питанию. После 10-го, 20-го и 30-го занятия они посещают сеанс расслабляющего классического массажа, который снимает напряжение.

Как удается похудеть в такой короткий срок?

Программа очень насыщенная: в течение 6 недель участники прорабатывают все тело на аэробных занятиях и тренажерах, занимаются боксом, йогой, пилатесом, стретчингом, посещают TRX-тренировки, прыгают на батутах и занимаются с мячами. Все эти упражнения направлены на улучшения метаболизма, интенсивное жиросжигание и укрепление мышц. Параллельно с этим участники получают ежедневные рекомендации по питанию, поэтому работа над коррекцией веса происходит в двух направлениях — путем повышения физических нагрузок и изменения питания.

Кому можно заниматься по программе "Революция тела"?

Заниматься по фитнес-программе можно всем взрослым с любым уровнем спортивной подготовки. Перед началом курса участники распределяются в мини-группы, исходя из физической подготовки, а на групповых занятиях тренеры регулируют сложность упражнений в зависимости от возможностей каждого участника. Поэтому заниматься по программе комфортно как новичкам, так и тем, кто тренируется не один год.

Фото: BODYART / FITNESS

4 причины тренироваться по фитнес-программе, если вы хотите похудеть

Программа действительно работает. По результатам четырех спортивных сезонов программы участники показали отличные результаты. Максимальный показатель веса, который сбросили участники — 22,5 кг среди мужчин и 16,5 кг — среди женщин. Занятия проходят под руководством тренеров. Они рассказывают, как выполнять упражнения правильно, мотивируют участников выкладываться на тренировках, помогают преодолеть неуверенность, нацеливают отработать все тренировки и добиться желаемой отметки на весах. Тренировки продуманы от и до. Все занятия спланированы профессиональными тренерами с пошаговой нагрузкой, проработкой всего тела и чередованием силовых и расслабляющих занятий. Участникам не нужно задумываться над тем, что и как делать в спортзале, нужно просто собраться с духом и прийти на занятие. Нужно отработать всего 6 недель. Программа позволяет кардинально изменить свое тело и при этом не ходить в спортзал круглый год. 30 тренировок за полтора месяца — это действительно вызов, принять и преодолеть который способен каждый.

Вы можете найти фитнес-клуб поблизости и узнать о существующих фитнес-программах для похудения в расписании. На занятия по фитнес-программе "Революция тела" можно записаться по ссылке.

Автор статьи: Анастасия Шитлюк.

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