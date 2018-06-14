Похудеть за 2 недели: диета моделей Victoria’s Secret

Большинство девушек мечтают не считать калории, не соблюдать режим приема пищи, а кушать любимые продукты, при этом не вредя фигуре.

Некоторые представительницы прекрасного пола хотят иметь подтянутые тела, как у моделей нижнего белья известного бренда Victoria’s Secret. Правила их питания довольно просты, и подходят всем. За две недели возможно сбросить 8 килограмм, пишет "Кто? Что? Где?".

Какие основные правила "Диеты ангелов"?

Две недели нужно питаться только по определенному меню, описанному ниже. Во время соблюдения этой системы питания сильно ускоряется обмен веществ, и поэтому стоит воздержаться от употребления сахара, соли и алкоголя, чтобы сброшенные килограммы не вернулись обратно.

Для заправки салатов лучше использовать оливковое масло, а в идеале – лимонный сок.

Обязательно нужно пить воду, минимум до двух с половиной литров в день. Она должна быть без газа и комнатной температуры. К слову, вода поможет утолить чувство голода и выведет токсины из организма.

Моделі Victoria's Secret's Cosmopolitan

Меню диеты на неделю

В первый день на завтрак рекомендуется выпить чашку кофе/ зеленого чая без сахара и молока. На второй завтрак – любой фрукт небольшого размера. На обед подойдут два сваренных вкрутую яйца, салат из одного помидора и свежей зелени, две картофелины, запеченных в мундире. На ужин можно съесть большой стейк из говядины, порцию салата из свежих овощей и зелени.

На второй день первый и второй завтрак будут такими же, как и в первый. На обед: большой стейк из говядины, порция салата из свежих овощей и зелени. На ужин можно себя побаловать супом из овощей.

На третий день, к кофе/чаю можно добавить один тост из цельнозернового хлеба. На второй завтрак подойдет стакан натурального йогурта. На обед нужно приготовить большой стейк, порцию салата из свежих овощей и зелени, дополняя стаканом любого свежевыжатого сока.

На четвертый день завтрак состоит из кофе/чая и одного тоста из цельнозернового хлеба. На второй завтрак: горсть любых орехов без специй. Обед будет таким: большой стейк, порция салата из свежих овощей и зелени, зеленый чай. На ужин можно съесть два сваренных вкрутую яйца, и два ломтика нежирной ветчины — лучше всего домашнего приготовления.

На пятый день завтрак будет состоять из одной морковки, натертой на терке и заправленной ложкой оливкового масла и соком половины лимона. На второй завтрак подойдет банан, или другой фрукт. На обед нужно приготовить рыбу на гриле, дополняя одним большим помидором, чашку черного кофе без сахара или молока. На ужин подойдет большой стейк, порция салата из свежих овощей и зелени, стакан любого свежевыжатого сока.

Завтрак на шестой день такой: чашка черного кофе без сахара или молока либо зеленый чай. Второй завтрак состоит из стакана натурального йогурта и одного банана. На обед нужно съесть вареную куриную грудку целиком без кожи, салат из свежих овощей и зелени, дополняя чашкой черного кофе. Ужин состоит из говяжьего стейка с порцией салата.

На седьмой день завтракаем чашкой черного кофе без сахара или молока либо зеленым чаем. На второй завтрак: банан или другой фрукт. Обедаем говяжьим стейком с порцией салата. Ужин состоит из нескольких ломтиков твердого сыра, большой порции салата из свежих овощей с зеленью.

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