Похудеть можно вкусно: диетолог рассказала, что готовить на гриле

С приходом лета многим хочется выбраться на природу и пожарить что-нибудь на гриле, но этом не означает, что о похудении можно забыть.

Известный диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram рассказала, что прекрасной альтернативой мясу являются овощи, которые будут не менее вкусными, если их запечь.

"Многим нравятся продукты на гриле. Чаще всего приготовление это ассоциируют с мясом. Но есть много продуктов, которые можно готовить таким способом. И в первую очередь – это овощи. Особенно, если вы хотите разнообразить потребление овощей, ищете альтернативу обычному их приготовлению. Овощи будут вкуснее, если их предварительно замариновать с травами в оливковом масле, натереть чесноком и специями", – рассказала Фус.

Похудение / гриль / питание pixabay

Что можно приготовить на гриле

Перец;

Спаржу;

Грибы;

Баклажаны;

Белокочанную капусту;

Лук;

Помидоры.

"Если вы хотите подавать буряк (свеклу) или картофель в больших кусках, то заранее отварите их, чтобы не тратить много времени для их приготовления на гриле. Корень сельдерея, петрушки, морковь – все корнеплоды просто созданы для гриля", – также добавила она.

Овощи pixabay

Чем приправить овощи на гриле

Фус посоветовала приготовить свой собственный соус из натуральных ингредиентов: маслин, трав, чеснока, бальзамического уксуса, меда, лимонного сока. Тогда овощи получатся еще вкуснее. Более того, на гриле можно приготовить вкусный десерт – бананы или яблоки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее специалист по питанию Валентина Ивушкина посоветовала не есть слишком много сырых овощей и фруктов летом. По ее словам, это может привести к проблемам с пищеварением. Она предоставила несколько рекомендаций по употреблению овощей и фруктов.

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