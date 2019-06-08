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/Диета и фитнес

Похудеть можно вкусно: диетолог рассказала, что готовить на гриле

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С приходом лета многим хочется выбраться на природу и пожарить что-нибудь на гриле, но этом не означает, что о похудении можно забыть.

Известный диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram рассказала, что прекрасной альтернативой мясу являются овощи, которые будут не менее вкусными, если их запечь.

"Многим нравятся продукты на гриле. Чаще всего приготовление это ассоциируют с мясом. Но есть много продуктов, которые можно готовить таким способом. И в первую очередь – это овощи. Особенно, если вы хотите разнообразить потребление овощей, ищете альтернативу обычному их приготовлению. Овощи будут вкуснее, если их предварительно замариновать с травами в оливковом масле, натереть чесноком и специями", – рассказала Фус.

Похудение / гриль / питание

Похудение / гриль / питание

pixabay

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Что можно приготовить на гриле

  • Перец;

  • Спаржу;

  • Грибы;

  • Баклажаны;

  • Белокочанную капусту;

  • Лук;

  • Помидоры.

"Если вы хотите подавать буряк (свеклу) или картофель в больших кусках, то заранее отварите их, чтобы не тратить много времени для их приготовления на гриле. Корень сельдерея, петрушки, морковь – все корнеплоды просто созданы для гриля", – также добавила она.

Овощи

Овощи

pixabay

Чем приправить овощи на гриле

Фус посоветовала приготовить свой собственный соус из натуральных ингредиентов: маслин, трав, чеснока, бальзамического уксуса, меда, лимонного сока. Тогда овощи получатся еще вкуснее. Более того, на гриле можно приготовить вкусный десерт – бананы или яблоки.

Многим нравятся продукты приготовленные на гриле. Чаще всего приготовление на гриле ассоциируют с мясом. Но есть много продуктов, которые можно готовить таким способом. И в первую очередь - это овощи. Особенно, если вы хотите разнообразить потребление овощей, ищете альтернативу обычному их приготовлению. 🍅🍆🌶🍄🥬 Овощи будут вкуснее, если их предварительно замариновать с травами в оливковом масле, натереть чесноком и специями. Овощные предложения для гриля большие: ✅ перец ✅ спаржа ✅ грибы ✅баклажаны ✅ белокочанная капуста ✅ лук ✅ помидоры . Если вы хотите подавать свеклу или картофель в больших кусках, то заранее отварите их, чтобы не тратить много времени для их приготовления на гриле. Корень сельдерея, петрушки, морковь - все корнеплоды просто созданы для гриля. Подготовьте свой собственный соус из известных вам натуральных ингредиентов - маслин, трав, чеснока, бальзамического уксуса, меда, лимонного сока. С ним приготовленные овощи будут гораздо вкуснее. На гриле также можно приготовить вкусный десерт - бананы 🍌 или яблоки 🍎 А что на гриле вы любите готовить? Поделитесь в комментариях 😉 #чтобыхудетьнадоесть #диетологфус #диетологкиев #диетологонлайн #диетамбой

Допис, поширений Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее специалист по питанию Валентина Ивушкина посоветовала не есть слишком много сырых овощей и фруктов летом. По ее словам, это может привести к проблемам с пищеварением. Она предоставила несколько рекомендаций по употреблению овощей и фруктов.

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Персона
Светлана Фус
Место
Украина
Теги
питаниепохудениедиетологдиета
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