Похудеть можно вкусно: диетолог рассказала, что готовить на гриле

С приходом лета многим хочется выбраться на природу и пожарить что-нибудь на гриле, но этом не означает, что о похудении можно забыть.
Известный диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram рассказала, что прекрасной альтернативой мясу являются овощи, которые будут не менее вкусными, если их запечь.
"Многим нравятся продукты на гриле. Чаще всего приготовление это ассоциируют с мясом. Но есть много продуктов, которые можно готовить таким способом. И в первую очередь – это овощи. Особенно, если вы хотите разнообразить потребление овощей, ищете альтернативу обычному их приготовлению. Овощи будут вкуснее, если их предварительно замариновать с травами в оливковом масле, натереть чесноком и специями", – рассказала Фус.
Похудение / гриль / питание
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Что можно приготовить на гриле
Перец;
Спаржу;
Грибы;
Баклажаны;
Белокочанную капусту;
Лук;
Помидоры.
"Если вы хотите подавать буряк (свеклу) или картофель в больших кусках, то заранее отварите их, чтобы не тратить много времени для их приготовления на гриле. Корень сельдерея, петрушки, морковь – все корнеплоды просто созданы для гриля", – также добавила она.
Овощи
pixabay
Чем приправить овощи на гриле
Фус посоветовала приготовить свой собственный соус из натуральных ингредиентов: маслин, трав, чеснока, бальзамического уксуса, меда, лимонного сока. Тогда овощи получатся еще вкуснее. Более того, на гриле можно приготовить вкусный десерт – бананы или яблоки.
Многим нравятся продукты приготовленные на гриле. Чаще всего приготовление на гриле ассоциируют с мясом. Но есть много продуктов, которые можно готовить таким способом. И в первую очередь - это овощи. Особенно, если вы хотите разнообразить потребление овощей, ищете альтернативу обычному их приготовлению. 🍅🍆🌶🍄🥬 Овощи будут вкуснее, если их предварительно замариновать с травами в оливковом масле, натереть чесноком и специями. Овощные предложения для гриля большие: ✅ перец ✅ спаржа ✅ грибы ✅баклажаны ✅ белокочанная капуста ✅ лук ✅ помидоры . Если вы хотите подавать свеклу или картофель в больших кусках, то заранее отварите их, чтобы не тратить много времени для их приготовления на гриле. Корень сельдерея, петрушки, морковь - все корнеплоды просто созданы для гриля. Подготовьте свой собственный соус из известных вам натуральных ингредиентов - маслин, трав, чеснока, бальзамического уксуса, меда, лимонного сока. С ним приготовленные овощи будут гораздо вкуснее. На гриле также можно приготовить вкусный десерт - бананы 🍌 или яблоки 🍎 А что на гриле вы любите готовить? Поделитесь в комментариях 😉 #чтобыхудетьнадоесть #диетологфус #диетологкиев #диетологонлайн #диетамбой
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее специалист по питанию Валентина Ивушкина посоветовала не есть слишком много сырых овощей и фруктов летом. По ее словам, это может привести к проблемам с пищеварением. Она предоставила несколько рекомендаций по употреблению овощей и фруктов.
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