Похудеть и избежать анемии: диетолог раскрыла секрет правильного питания

Для похудения и во избежание анемии нужно употреблять продукты, которые содержат много железа, однако это нужно делать с умом.

Об этом рассказала известный диетолог Светлана Фус в своем блоге в Instagram, уточнив, что некоторые компоненты наоборот препятствуют усвоению этого микроэлемента.

"Что нужно есть, чтобы избежать анемии? Основные "поставщики" железа – говядина и печень. Каждый день их есть не стоит, двух-трех раз в неделю вполне достаточно. В остальные дни можно позволить себе более легкий белок в виде мяса птицы, рыбы и яиц", – рассказала она.

По словам диетолога, питаться одним мясом скучно и не полезно, потому стоит дополнять животный рацион растительными компонентами, овощами, фруктами, злаковыми, которые содержат витамин С и витамины группы В.

Железосодержащие продукты SYL.ru

"Важно то, что без этих витаминов невозможно полноценное усвоение железа. Поэтому каждый день съедайте небольшое количество фруктов – несколько апельсинов, киви или яблок, а мясо, птицу и рыбу дополняйте салатами из зелени, квашеной капусты, сладкого перца и других овощей. Не забывайте о кашах", – добавила специалист.

Она предупредила, что в продуктах также содержатся вещества, которые мешают усвоению железа: танин, фитиновая кислота, кальций. Они связывают железо в нерастворимые соединения и мешают его всасыванию в просвете кишечника.

Танин содержится в чае, фитиновая кислота – в крупах и бобовых, кальций – в молочных продуктах. Несмотря на это, перечисленные продукты полезны и дают организму важные компоненты для работы. Однако необходимо правильно их использовать и в разумных объемах.

Правильное питание pixabay

"Чтобы уменьшить количество фитиновой кислоты и ее соединений – нужно замачивать крупы и бобовые водой на ночь перед приготовлением. Запивая мясо крепким чаем, мы лишаем организм приличной "порции" необходимого элемента. Железо не "дружит" с кальцием. Поэтому после съеденной порции мяса не следует употреблять молоко, кефир, есть сырные десерты", – подчеркнула она.

Фус также добавила, что потребность в железе повышается в период активного роста, при беременности и кормлении грудью, больших физических нагрузках. Особенно в нем нуждаются женщины во время месячных.

"В первую половину цикла нужно особенно следить за питанием и обязательно употреблять мясо и печень с достаточным количеством фруктов и овощей. Избежать возникновения анемии реально, если добавлять в рацион продукты, содержащие железо, наладить сбалансированное питание, знать особенности некоторых продуктов", – резюмировала диетолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный диетолог рассказала, что тунец является самой полезной рыбой для организма и похудения. Она озвучила рецепты для правильного питания.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!