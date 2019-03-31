Похудеть и избежать анемии: диетолог раскрыла секрет правильного питания

Для похудения и во избежание анемии нужно употреблять продукты, которые содержат много железа, однако это нужно делать с умом.
Об этом рассказала известный диетолог Светлана Фус в своем блоге в Instagram, уточнив, что некоторые компоненты наоборот препятствуют усвоению этого микроэлемента.
"Что нужно есть, чтобы избежать анемии? Основные "поставщики" железа – говядина и печень. Каждый день их есть не стоит, двух-трех раз в неделю вполне достаточно. В остальные дни можно позволить себе более легкий белок в виде мяса птицы, рыбы и яиц", – рассказала она.
По словам диетолога, питаться одним мясом скучно и не полезно, потому стоит дополнять животный рацион растительными компонентами, овощами, фруктами, злаковыми, которые содержат витамин С и витамины группы В.
Железосодержащие продукты
SYL.ru
"Важно то, что без этих витаминов невозможно полноценное усвоение железа. Поэтому каждый день съедайте небольшое количество фруктов – несколько апельсинов, киви или яблок, а мясо, птицу и рыбу дополняйте салатами из зелени, квашеной капусты, сладкого перца и других овощей. Не забывайте о кашах", – добавила специалист.
Она предупредила, что в продуктах также содержатся вещества, которые мешают усвоению железа: танин, фитиновая кислота, кальций. Они связывают железо в нерастворимые соединения и мешают его всасыванию в просвете кишечника.
Танин содержится в чае, фитиновая кислота – в крупах и бобовых, кальций – в молочных продуктах. Несмотря на это, перечисленные продукты полезны и дают организму важные компоненты для работы. Однако необходимо правильно их использовать и в разумных объемах.
Правильное питание
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"Чтобы уменьшить количество фитиновой кислоты и ее соединений – нужно замачивать крупы и бобовые водой на ночь перед приготовлением. Запивая мясо крепким чаем, мы лишаем организм приличной "порции" необходимого элемента. Железо не "дружит" с кальцием. Поэтому после съеденной порции мяса не следует употреблять молоко, кефир, есть сырные десерты", – подчеркнула она.
Фус также добавила, что потребность в железе повышается в период активного роста, при беременности и кормлении грудью, больших физических нагрузках. Особенно в нем нуждаются женщины во время месячных.
"В первую половину цикла нужно особенно следить за питанием и обязательно употреблять мясо и печень с достаточным количеством фруктов и овощей. Избежать возникновения анемии реально, если добавлять в рацион продукты, содержащие железо, наладить сбалансированное питание, знать особенности некоторых продуктов", – резюмировала диетолог.
Друзья, в одном из предыдущих постов вас очень заинтересовала тема про железа. Продолжаем … Что нужно есть, чтобы избежать анемии? Основные "поставщики" железа говядина и печень. Каждый день их есть не стоит, двух-трех раз в неделю вполне достаточно. В остальные дни можно позволить себе более легкий белок в виде мяса птицы, рыбы и яиц. 🍏 Питаться одним мясом скучно и не полезно. Животный рацион удачно дополнят растительные компоненты, овощи, фрукты, злаковые, которые содержат витамин С и витамины группы В. Важно то, что без этих витаминов невозможно полноценное усвоение железа. Поэтому каждый день съедайте небольшое количество фруктов - несколько апельсинов, киви или яблок, а мясо, птицу и рыбу дополняйте салатами из зелени, квашеной капусты, сладкого перца и других овощей. Не забывайте о кашах 🍏 Кроме такой "группы поддержки" есть вещества в продуктах, которые мешают усвоению железа. Например, танин, фитиновая кислота, кальций. Они связывают железо в нерастворимые соединения и мешают его всасыванию в просвете кишечника. Танин содержится в чае, фитиновая кислота - в крупах, бобовых, кальций - в молочных продуктах. Это не означает, что эти продукты не нужно есть. Они полезны и дают нашему организму важные компоненты для его работы. Просто необходимо правильно их использовать и в разумных объемах, чтобы они не мешали железу усваиваться. 🍏 Чтобы уменьшить количество фитиновой кислоты и ее соединений - нужно замачивать крупы и бобовые водой на ночь перед приготовлением. Запивая мясо крепким чаем, мы лишаем организм приличной "порции" необходимого элемента. Железо не "дружит" с кальцием. Поэтому после съеденной порции мяса не следует употреблять молоко, кефир, есть сырные десерты. 🍏 Потребность в железе повышается в период активного роста, при беременности и кормлении грудью, больших физических нагрузках. Особенно в нем нуждаются женщины, во время месячных. В первую половину цикла нужно особенно следить за питанием и обязательно употреблять мясо и печень с достаточным количеством фруктов и овощей. Избежать возникновения анемии реально, если добавлять в рацион продукты, содержащие железо, наладить сбалансированное питание, знать особенности некоторых продуктов.
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