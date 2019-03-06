Похудеть и быть здоровым: назван идельный продукт для питания весной

Капуста является отличным диетическим продуктом, который поможет не только поправить здоровье и похудеть, но и восполнить организм всеми необходимыми витаминами в весенний период.

Об этом рассказала известный диетолог Светлана Фус в своем Instagram, уточнив, что после зимы овощи и фрукты на прилавках являются тепличными, потому менее полезными, а сезонные плоды уже вообще потеряли пользу. Потому капуста – особенно актуальна в начале весны.

"Белокочанная капуста сохраняет свои полезные свойства и важные нутриенты в течение всего зимнего и весеннего сезонов почти без потерь. Квашеная капуста становится более полезной для полноценного питания, чем сырой овощ. Это связано главным образом с молочной кислотой, выделяемый бактериями в процессе брожения капусты. Именно она сохраняет витамины и микроэлементы овоща, как бы консервируя их", – пояснила Фус.

Белокачанная капуста pixabay

Она уточнила, что в этом продукте витамина P содержится в несколько раз больше, чем в свежих овощах. В частности, съев 300 граммов квашеной капусты, человек получит суточную норму витамина С, что важно для поддержания иммунитета.

"Всего 1 столовая ложка квашеной капусты имеет суточную норму витамина К, который необходим для нормального свертывания крови. Она содержит бета-каротин, витамин U, а также витамины группы В. Они предупреждают возникновение многих заболеваний желудочно-кишечного тракта, включая язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки", – добавила диетолог.

По ее словам, особенно нужно вспомнить витамин U (происходит от слова ulcus – язва), он же метилметионинсульфоний, который присутствует только в белокочанной капусте.

Квашеная капуста pixabay

"Именно витамин U инактивирует гистамин, который усиливает секрецию желудочного сока, вызывает спазм гладких мышц кишечника и сосудов, а также участвует в развитии аллергических и иммунных реакций. Поэтому богатый витамином U капустный сок используют при лечении язвы желудка, пищевой аллергии и бронхиальной астмы", – резюмировала Фус.

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