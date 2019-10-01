Похудеть и быть здоровой: диетолог развенчала мифы о спортивном питании

Худеющие часто ведутся на распространенные заблуждения по поводу спортивного питания и БАДах.
Диетолог Катя Медушкина развеяла на своей странице в Instagram популярные мифы, с которыми сталкивается практически ежедневно.
Так, по словам эксперта, одним из распространенных заблуждений является, что спортивные БАДы заменяют пищу. На самом деле, спортпит является всего лишь добавкой.
Катя Медушкина развенчала мифы о спортпите
instagram/katya_medushkina
Кроме того, многие считают, что смеси – одинаковы по составу. Однако, они не одинаковые по качеству, потому нужно всегда смотреть на этикетку.
Также мифом является то, что БАДы в спорте – бесполезны. На самом деле, протеин, креатин, аминокислоты – имеют научно доказанную эффективность.
А убеждение, что они плохо влияют на печень, также не имеют научного обоснования. "Употребление в пищу большого количества белка в самом деле может ухудшать функции внутренних органов, поэтому важно использовать правильные пропорции в питании и потреблении основных нутриентов", – пояснила она.
ЛЕГЕНДЫ ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАЛА👻 ⠀ Расскажу вам самые популярные мифы о спортпите и БАДах, с которыми я сталкиваюсь практически ежедневно 👇 ⠀ ❌Спортивные БАДы заменяют пищу ⠀ ❗️Нет и еще раз нет! Спортпит не может заменить полноценное питание, это добавка! ⠀ ❌ Все смеси одинаковы по составу ⠀ ❗️Принципиально смеси не отличаются друг от друга, но смеси не одинаковы по качеству. Всегда смотрите состав! ⠀ ❌ БАДы в спорте не имеют доказательной базы, они бесполезны! ⠀ ❗️Это еще один миф! Протеин, креатин, аминокислоты – добавки, которые имеют научно доказанную эффективность. ⠀ ❌ Плохо влияют на печень ⠀ ❗️Употребление в пищу большого количества белка в самом деле может ухудшать функции внутренних органов, поэтому важно использовать правильные пропорции в питании и потреблении основных нутриентов. ⠀ Хотите разобраться профессионально в этих вопросах спортивного питания и создавать собственное идеальное тело? ⠀ Или вы работаете фитнес-тренером и хотите увеличить багаж знаний и свой доход, составляя эффективные программы питания? ⠀ Добро пожаловать на Уровень 3 моей Академии Нутрициологии - “Экспертный, Спортивная нутрициология”!) ⠀ Вот только часть тем программы: ⠀ ▪️Потребление углеводов и пути их метаболизма при разном уровне физической активности. ▪️Спортивное питание и его виды. ▪️Принципы питания и рацион по типам тренировок - оздоровительный фитнес, снижение массы тела, увеличение выносливости, набор мышечной массы. ▪️Диетологическое сопровождение клиента фитнес клуба. ⠀ Экспертный уровень это: ▪️мощная теория ▪️полный доступ к моей экспертности - онлайн-семинары, где я буду давать вам обратную связь по вашим заданиям и отвечать на вопросы ▪️закрытый чат, где вы сможете общаться друг с другом, задавать мне вопросы ▪️возможность выйти на совершенно новый уровень в профессии нутрициолога! ⠀ Остались вопросы? Тогда бегом в директ или вацап📲 +7(965)458-29-05. ⠀ Рассказывайте, какие мифы про спортпит вы ещё слышали от тренера в зале?) ⠀ #АзбукаНутрициологии_КатиМедушкиной
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