Похудеть и быть здоровой: диетолог развенчала мифы о спортивном питании

Худеющие часто ведутся на распространенные заблуждения по поводу спортивного питания и БАДах.

Диетолог Катя Медушкина развеяла на своей странице в Instagram популярные мифы, с которыми сталкивается практически ежедневно.

Так, по словам эксперта, одним из распространенных заблуждений является, что спортивные БАДы заменяют пищу. На самом деле, спортпит является всего лишь добавкой.

Катя Медушкина развенчала мифы о спортпите instagram/katya_medushkina

Кроме того, многие считают, что смеси – одинаковы по составу. Однако, они не одинаковые по качеству, потому нужно всегда смотреть на этикетку.

Также мифом является то, что БАДы в спорте – бесполезны. На самом деле, протеин, креатин, аминокислоты – имеют научно доказанную эффективность.

А убеждение, что они плохо влияют на печень, также не имеют научного обоснования. "Употребление в пищу большого количества белка в самом деле может ухудшать функции внутренних органов, поэтому важно использовать правильные пропорции в питании и потреблении основных нутриентов", – пояснила она.

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