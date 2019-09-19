Похудеть без вреда для здоровья: раскрыт секрет

Похудение на 3 килограмма за неделю является вредным для здоровья и вызывает в последствии обратный эффект, потому избавляться от лишнего веса нужно медленне.
Об этом рассказала на своей странице в Instagram диетолог и эксперт по правильному питанию Катя Медушкина, пояснив, как происходит сам процесс.
По ее словам, быстрое похудение вызывает гормональные сбои, проблемы с ЖКТ, плохое качество кожи, растяжки, выпадение волос и делает ногти ломкими. Более того, у многих через время вес откатывался назад.
"Чтобы похудеть, сохранить результат и не заработать перечисленных проблем, нужно придерживаться правильной скорости снижения веса. И эта скорость – 400-700 г в неделю. А вовсе не 3 кг, как нам хотелось бы", – подчеркнула Медушкина.
Как быстро можно худеть
Фото: Relrus.ru
По словам диетолога, за первые пару недель, проведенных на здоровом рационе, потеря килограммов и сантиметров может быть довольно заметной. Это происходит, потому что ткани отпускают лишнюю воду, а из организма уходят застои жидкости.
"Кишечник очищается благодаря появлению в рационе клетчатки. Поэтому можно потерять 2-4 кг за неделю (в зависимости от изначального веса). Но потом ваш организм переходит в режим нормального жиросжигания. И когда уходит 200-300 г в неделю – это уже чистый жир! Чтобы похудеть на значительное количество кг, нужно время! Возьмите даже спортсменов. Они не сушатся за месяц, этот процесс занимает около полугода. Что же говорить об обычных людях", – пояснила она.
СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ЗАЙМЕТ ВАШЕ ПОХУДЕНИЕ? ⠀ Вчера я целый день снимала для вас полезные видео - зайдите в сторис, посмотрите, что ждет вас в ближайшие недели) ⠀ А в комментариях вчерашнего поста мы с вами активно обсуждали диеты, которые дают быстрый результат. И многие из вас написали, что быстрое похудение на себе пробовали, и оно даже давало результаты. Но какой ценой! ⠀ 🔹гормональные сбои 🔹проблемы с ЖКТ 🔹плохое качество кожи (шелушения, бледность) 🔹растяжки 🔹вылезающие волосы 🔹ломкие ногти ⠀ И вариант, который встречался чаще других - это откат веса. На место сброшенных 10 кг возвращались все 15. ⠀ Чтобы похудеть, сохранить результат и не заработать перечисленных проблем, нужно придерживаться правильной скорости снижения веса☝️ ⠀ ❗️И эта скорость - 400-700 г в неделю. А вовсе не 3 кг, как нам хотелось бы) ⠀ В первую неделю-две на здоровом рационе потеря килограммов и сантиметров может быть довольно заметной. Потому что ткани отпускают лишнюю воду, уходят застои жидкости. Кишечник очищается благодаря появлению в рационе клетчатки. Поэтому можно потерять 2-4 кг за неделю (в зависимости от изначального веса). ⠀ Но потом ваш организм переходит в режим нормального жиросжигания. И когда уходит 200-300 г в неделю - это уже чистый жир!💪 ⠀ Чтобы похудеть на значительное количество кг, нужно время! Возьмите даже спортсменов. Они не сушатся за месяц, этот процесс занимает около полугода. Что же говорить об обычных людях! ⠀ Вот вам шпаргалка: ⠀ ✔️дефицит калорий - 20% от дневной нормы ⠀ Считаем по формуле Харриса-Бенедикта. В интернете есть калькуляторы. ⠀ ✔️Баланс БЖУ ⠀ на 1 кг нормальной массы тела: - белки: 1-1,2 г - жиры: 0,5-0,8 г - углеводы: 4 г ⠀ Информацию можно найти самостоятельно, в том числе на моей страничке) Если разобраться никак не выходит, жду у себя в проектах) Там я и учу считать КБЖУ, и даю готовое меню, и отвечаю на все возникающие вопросы. Пишите в директ - все расскажу. ⠀ Сохраняйте шпаргалку себе в 🔰. И делитесь постом с неправильно худеющими подругами)) ⠀ А в комментариях рассказывайте, сколько времени вы готовы потратить на похудение без отката? А сколько хотите за это время сбросить?) ⠀ #рацион_Медушкина
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