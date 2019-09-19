Похудеть без вреда для здоровья: раскрыт секрет

Похудение на 3 килограмма за неделю является вредным для здоровья и вызывает в последствии обратный эффект, потому избавляться от лишнего веса нужно медленне.

Об этом рассказала на своей странице в Instagram диетолог и эксперт по правильному питанию Катя Медушкина, пояснив, как происходит сам процесс.

По ее словам, быстрое похудение вызывает гормональные сбои, проблемы с ЖКТ, плохое качество кожи, растяжки, выпадение волос и делает ногти ломкими. Более того, у многих через время вес откатывался назад.

"Чтобы похудеть, сохранить результат и не заработать перечисленных проблем, нужно придерживаться правильной скорости снижения веса. И эта скорость – 400-700 г в неделю. А вовсе не 3 кг, как нам хотелось бы", – подчеркнула Медушкина.

Как быстро можно худеть Фото: Relrus.ru

По словам диетолога, за первые пару недель, проведенных на здоровом рационе, потеря килограммов и сантиметров может быть довольно заметной. Это происходит, потому что ткани отпускают лишнюю воду, а из организма уходят застои жидкости.

"Кишечник очищается благодаря появлению в рационе клетчатки. Поэтому можно потерять 2-4 кг за неделю (в зависимости от изначального веса). Но потом ваш организм переходит в режим нормального жиросжигания. И когда уходит 200-300 г в неделю – это уже чистый жир! Чтобы похудеть на значительное количество кг, нужно время! Возьмите даже спортсменов. Они не сушатся за месяц, этот процесс занимает около полугода. Что же говорить об обычных людях", – пояснила она.

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