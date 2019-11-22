Похудение после родов: Тодоренко призналась, как быстро убрала живот

Украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко рассказала об упражнениях, с помощью которых убрала живот после родов.

Так, в эфире "МорозоваХЗШОУ" звезда раскрыла главные секреты стройности.

Регина Тодоренко в купальнике Инстаграм

По словам Регины, ей очень помогло ношение бандажа.

"Носите бандаж, это для ленивых. Еще я делала йоговское дыхание: быстро сокращаешь живот, мышцы пресса, а потом быстро отпускаешь. И очень помогают дыхательные упражнения Стрельниковой по сокращению пресса. Да и в целом йога помогает, пресс качать надо, секс...", - поделилась Тодоренко.

Регина Тодоренко Инстаграм

Примечательно, что Регина быстро привела свою фигуру в форму после родов. Вскоре после рождения сына телеведущая уже снималась в купальнике, демонстрируя шикарные формы.

Регина Тодоренко в купальнике Инстаграм

Регина Тодоренко Инстаграм

Регина Тодоренко в купальнике Инстаграм

Регина Тодоренко в купальнике Инстаграм

Регина Тодоренко в купальнике Инстаграм

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинская телеведущая Регина Тодоренко рассказала, как прийти в форму после рождения ребенка. Так, звезда отметила, что нужно вести активный образ жизни до, во время беременности и после.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.