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22 ноября • обновлено в 15:47
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Похудение после родов: Тодоренко призналась, как быстро убрала живот

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Украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко рассказала об упражнениях, с помощью которых убрала живот после родов.

Так, в эфире "МорозоваХЗШОУ" звезда раскрыла главные секреты стройности.

Регина Тодоренко в купальнике

Регина Тодоренко в купальнике

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По словам Регины, ей очень помогло ношение бандажа.

"Носите бандаж, это для ленивых. Еще я делала йоговское дыхание: быстро сокращаешь живот, мышцы пресса, а потом быстро отпускаешь. И очень помогают дыхательные упражнения Стрельниковой по сокращению пресса. Да и в целом йога помогает, пресс качать надо, секс...", - поделилась Тодоренко.

Регина Тодоренко

Регина Тодоренко

Инстаграм

Примечательно, что Регина быстро привела свою фигуру в форму после родов. Вскоре после рождения сына телеведущая уже снималась в купальнике, демонстрируя шикарные формы.

Регина Тодоренко в купальнике

Регина Тодоренко в купальнике

Инстаграм

Регина Тодоренко

Регина Тодоренко

Инстаграм

Регина Тодоренко в купальнике

Регина Тодоренко в купальнике

Инстаграм

Регина Тодоренко в купальнике

Регина Тодоренко в купальнике

Инстаграм

Регина Тодоренко в купальнике

Регина Тодоренко в купальнике

Инстаграм

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинская телеведущая Регина Тодоренко рассказала, как прийти в форму после рождения ребенка. Так, звезда отметила, что нужно вести активный образ жизни до, во время беременности и после.

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Автор
Анна Михно
Персона
Регина Тодоренко
Место
Украина
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