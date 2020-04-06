Полностью отказываться не нужно: диетолог развенчала главные мифы о сахаре при похудении

Сахар, добавленный в пищу "промышленным путем", является вредным и его стоит исключить, однако от большинства "сладких" от природы продуктов, к примеру, как фрукты или "молочка", не стоит отказываться.

Об этом на своей странице в Instagram сообщила диетолог Виктория Кляуз. Она разоблачила самые популярные мифы о сладостях и сахаре при похудении.

Сладости pexels.com

Топ мифов о сахаре (далее цитируем):

Мозгу нужна "глюкозка"

Топовое оправдание моих пациентов, у которых на 3-4 день правильного питания начинается "сахарная ломка".

Верно, мозгу нужна глюкоза – постоянно. Поэтому в клетках есть специальные рецепторы, которые "в любом случае" получают свою порцию сахара – независимо от того спите вы, "умственно работаете" или нервничаете.

Надо убирать не только сахар, но и фрукты с молочкой

Магазинные сахара, которые добавлены в еду промышленным путем – всегда в избытке и вредны. Фруктоза в яблоке или лактоза в стакане молока – не очень повлияет на ваше похудение.

Не забывайте, что природные сахара находятся в "компании" микроэлементов, витаминов и клетчатки. Поэтому, исключив фрукты и молочку, вы лишаете себя и полезностей.

pexels.com

Убрала сахар и все?

Исходная ошибка многих – уменьшить основную порцию в два раза, чтобы был десерт. Когда же десерты исключаются – то остается голод и "я как бы не наелась, чего-то не хватает". Голод можно терпеть пару дней-неделю, а потом будет срыв на тот же сахар. Поэтому не забывайте о белке и полезных жирах.

Если есть много сахара – будет сахарный диабет

Не совсем так. Избыток сахара приводит к накоплению жира, а лишний вес способствует нарушению углеводного обмена и появлению сахарного диабета. Но существует и ряд других факторов.

Сладости pexels.com

Вместо сахара можно использовать заменители

Можно, но заменив один сахар на "другой", вы не избавитесь от сахарной "зависимости". Это самообман. А вот если постепенно уменьшать количество и в итоге полностью убрать сахар, то пользы будет больше. Ведь в таком случае даже на "утоление сахарной тяги" вам понадобится гораздо меньше, чем во времена, когда вы использовали сахарозаменители. Вашим рецепторам будет достаточно буквально небольшого кусочка сладости.

Вместо сахара можно использовать сироп агавы, мелассу, патоку, кукурузный сироп, мед

Можно – но это тот же сахар. Это далеко не "бескалорийные" продукты, во всем должна быть мера.

Если убрать сахар – то можно похудеть

Начинать нужно с промышленных сахаров, минимизировать или исключить их полностью. Часто только благодаря этому возможно похудеть. Но иногда нужен полный пересмотр питания и выход на абсолютно другой рацион.

Как писал OBOZREVATEL, ранее украинская диетолог Ольга Усенко рассказала, как правильно питаться на карантине, чтобы оставаться в форме.

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